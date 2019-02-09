大聯盟未來身價2億等級巨星（四）　「法官」升堂喬志

▲洋基「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年自由市場出現罕見「寒冬」，過往10年天價合約越來越少出現，而球員合約走向M型化，不過《Bleacher Report》為大家整理出未來3年身價有望破2億美元的10名球員，第4位是洋基外野重砲「法官」喬志（Aaron Judge）。

「法官」喬志在2017年相當風光，以52支全壘打轟破大聯盟新人紀錄，繳出.284/.422/.627打擊三圍，幫助洋基闖進季後賽，並在新人王票選獲得全票肯定，成為自1996年基特（Derek Jeter）之後，洋基第一位新人王。

不過喬志在2018年球季遭遇生涯最大低潮，季中遭皇家投手裘尼斯（Jakob Junis）速球砸斷右手腕，且傷勢比預期還要嚴重，導致歸隊時間一延再延，最終112場出賽，揮出27轟、67分打點。

▲2017年喬志榮獲美聯新人王，在美聯MVP票選排第2。（圖／達志影像／美聯社）



即將邁入大聯盟第3年生涯，喬志將於2020年獲得第1年薪資仲裁資格，也意味著今年「法官」只能領到底薪，不過就喬志近2年表現，薪資仲裁有機會挑戰新紀錄。

雖然喬志最快要到2023年才能夠投入自由市場，但是為了綁住這名「當家第四棒」，洋基有望提前祭出超級合約綁人，以洋基「邪惡帝國」的名號以及雄厚的財力，價碼2億美元不是問題，最重要的是，只要洋基球團願意，沒有什麼出不起的價錢。

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