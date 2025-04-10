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首度交手高中隊友7局狂飆11K　弗萊德繳轉洋基後代表作

▲▼弗萊德（Max Fried）。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗萊德（Max Fried）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間10日）客場出戰底特律老虎，先發左投弗萊德（Max Fried）全場主投7局狂飆11次三振沒有失分，除了繳出轉戰洋基的代表作外，對於首次對決高中隊友、老虎先發弗拉赫提（Jack Flaherty）也讓弗萊德直呼真的很有趣。

「我們兩個都很有競爭心，所以我們知道要全神貫注，做好自己的本分，」弗萊德受訪時表示，「但這真的很有趣，是一段很棒的經歷，但系列賽前兩場我們輸了，我只想確保自己能做到一切，幫助球隊留在比賽中，有機會拿下勝利。」

弗萊德在二局下半投出3連K，三到五局雖然每局都被老虎打者敲出安打，但弗萊德總能用精彩三振化解危機，洋基打線則在七局上半給予火力支持，「米飯哥」萊斯（Ben Rice）鎖定老虎後援霍頓（Tyler Holton）一顆90英里失投的伸卡球，一棒扛出中外野大牆助隊2比0先馳得點，也讓弗萊德以勝投之姿投完七局退場休息。

九局上半客隊洋基攻勢再起，「法官」賈吉（Aaron Judge）在無人出局滿壘時敲出適時安打，條紋軍團將領先優勢擴大至4比0；沉寂已久的老虎打線則在九下最後反攻機會中突破洋基終結者威廉斯（Devin Williams），單局靠著2支安打、2次保送灌進3分，無奈最後還是差了一口氣，終場洋基就以4比3收下勝利，終止三連敗。

「弗萊德今天真的太猛了，他投得比我好，」曾經的隊友弗拉赫提賽後也盛讚弗萊德，「最終可能就是這一點決定勝負，我們不得不多動用幾個牛棚投手，如果我能避開那個冗長的第二局，或許我也能多投幾局，」弗拉赫提本戰主投5.1局，被敲3支安打、送出9次三振沒有失分。

關鍵字： MLB紐約洋基底特律老虎弗萊德

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