唐西奇復仇獨行俠「只」拿45分　瑞迪克失望：我以為會50

▲唐西奇重返達拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）今（10）日回歸達拉斯強勢狂砍45分，率領湖人擊敗老東家。賽後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）幽默評價唐西奇表現，「老實說，我有點失望，我以為他會拿50分。」

唐西奇披上紫金戰袍後，今天首次重返達拉斯主場美航中心，賽前他情緒激動，於致敬影片播放時數度落淚，但隨後比賽中便火力全開，全場轟下45分、8籃板、6助攻，贏得場邊球迷的熱烈掌聲與支持。

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▲唐西奇獲得達拉斯滿場球迷掌聲。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克賽後逗趣表示唐西奇有些放水，應該要砍下超過50分才對。不過，除了開玩笑外，他仍稱讚子弟兵很勇敢，「他是超人，他在看致敬影片時哭了，到我們要開球時他眼眶都還紅著，能在這樣的情緒之下打出那種表現，真的太不可思議。」

▲唐西奇（左）、總教練瑞迪克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克透露，他在賽前有特別告知唐西奇說，「我們大家都挺你。」最終在這場滿載情緒的比賽中，唐西奇不只勇敢挺過，還狂砍45分率領湖人奪勝，讓現場球迷與隊友都為之動容。