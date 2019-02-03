中職／桃猿期待的左投戰力　林逸翔春訓讓吳俊良滿意

▲林逸翔。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

中職各隊開始放年假，Lamigo桃猿備戰羅德交流賽，將提前在8日大年初四開工，對於第一階段春訓結果，投手教練吳俊良對林逸翔給予高度肯定，點名開季有望自一軍出發。

林逸翔旅美時期效力巴爾的摩金鶯，打拚5年最高層級卻僅升至短期1A，2017年返台投入中職選秀，在第5輪被猿隊選進。

控球是林逸翔的一大罩門，2017年在二軍出賽3場，包括1場先發，合計6局，多達10次保送，僅1次三振，防禦率18，去年主要也待在二軍，出賽10場皆為先發，戰績4勝2敗，共44.2局，累積26次保送、40次三振，防禦率5.44，季後投入東盟賽事，為先發輪值一員，3場先發共11.1局，拿下1勝2敗，防禦率5.56，帳面成績不出色，但吳俊良認為，他的控球進步許多。

對於林逸翔的春訓狀況，吳俊良相當滿意，尤其是練球態度：「教練說什麼，他都願意敞開心胸聆聽，願意去嘗試看看，幾天觀察下來，發現他一直有在慢慢成長，為了更好，看得出來他是真的想要改變。」

控球獲得改善，林逸翔認為除了練球量增多，心態轉變也是原因：「剛回台灣時，控球比較差，也讓自己產生一些心理障礙，今年特別增加投球量，希望能克服遇到的心理問題。」

桃猿投手群鮮少左投，除了林逸翔，劉昱言、葉家淇也是今年受到期待的左投戰力，葉家淇去年在冬盟出賽5場，包括4場先發，戰績3勝0敗，防禦率僅1.75，吳俊良表示，3人都有很好的球威，就差在控球能力：「只要控球再好一點，都是值得期待的左投戰力。」

▲葉家淇。（圖／中職提供）