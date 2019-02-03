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勞方大勝利！崔南擊敗運動家　加薪425萬美元創新紀錄

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▲▼運動家，崔南（Blake Treinen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家終結者崔南（Blake Treinen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟球團與球員進入薪資仲裁程序，運動家終結者崔南（Blake Treinen）在仲裁聽證會拿下勝利，今年將獲得640萬美元年薪，加薪425萬美元創下後援投手在薪資仲裁頭2年資格的最高紀錄。

根據《ESPN》報導，上季崔南年薪215萬美元，在季後他向球團開出640萬美元，超出運動家預期的560萬美元，雙方開出的價碼差距80萬美元，最後兩邊合約沒談攏走上聽證會，最終崔南打敗球團為勞方取得勝利。

崔南上季後援出賽68場，投出9勝2敗、38次救援成功，防禦率僅0.78，被打擊率是驚人的.158，總計80.1局送出100次三振，K9值11.2寫下生涯新高，是幫助運動家相隔4年的功臣，他也首度入選明星賽，季後更入圍美聯賽揚獎的票選。

今年一共有14位球員走入薪資仲裁程序，目前還剩下11位球員將於2月16日參與薪資仲裁庭，其中受到矚目的球員包括太空人投手柯爾（Gerrit Cole）、游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），以及洋基隊王牌先發史華連諾（Luis Severino）。

▲洋基40號史華連諾（Luis Severino）奪季後賽生涯首勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基40號王牌史華連諾（Luis Severino）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 運動家崔南薪資仲裁
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