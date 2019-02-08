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大聯盟未來身價2億等級巨星（一）　MVP熱門葛斯密特

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▲葛斯密特。（圖／達志影像／美聯社）

▲國聯一壘強打葛斯密特。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年自由市場出現罕見「寒冬」，過往10年天價合約越來越少出現，而球員合約走向M型化，不過《Bleacher Report》為大家整理出未來3年身價有望破2億美元的10名球員。首先，第1位就是紅雀一壘強打葛斯密特（Paul Goldschmidt）。

紅雀在休賽季送出3名球員外加選秀權，從響尾蛇交易獲得葛斯密特。他可說是國聯近5年來最佳一壘手，曾於2013年榮登國聯全壘打、打點雙冠王。上季158場出賽，打擊三圍.290/.389/.533，敲出33支全壘打和83分打點。

葛斯密特在2011年首次登上大聯盟，至今8年生涯當中，連續6年入選國聯明星隊， 一共收穫3座金手套和4座銀棒獎，過去3個球季都獲得國聯MVP票選提名，每年都穩定繳出高水準的成績單，近5年平均148場出賽，續戰力也是一級棒。

▲2013阿倫漢克獎得主，美聯卡布雷拉，國聯葛斯密特。(圖／達志影像／美聯社)

▲葛斯密特連續6年入選國聯明星隊。（圖／達志影像／美聯社）

葛斯密特於2015年簽下5年3200萬美金，2019年為合約最後一年將領到1450萬美元年薪，若紅雀沒有提前向他續約，葛斯密特將在今年季後恢復自由身，成為2020年最大咖的自由球員之一。

根據聖路易當地媒體報導指出，葛斯密特被認定是未來球隊主砲，紅雀球團正準備提出延長合約綁人，將提出一張符合市場報價的價碼，專家推估這份合約將會是5年1.5億美元，合約中可能另外附加選擇權。

不過這目前僅是紅雀單方面的計畫，葛斯密特才剛來到聖路易，對於紅雀還未有太多的認同感，對於這座城市和球迷也還未有太深刻的感想，更重要的是，葛斯密特是否適合聖路易還是未知數。此外，若未來投入自由市場有望爭取2億美元以上的價碼。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 紅雀葛斯密特
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