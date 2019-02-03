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歷史這些大咖也是2月才簽約（下）　巨人砸錢圓邦茲全壘打王夢

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▲邦茲(Barry Bonds)。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人給42歲的邦茲（Barry Bonds）1年大合約，讓他有破紀錄的機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

一般來說大聯盟自由市場最活絡的時段是在12月到1月之間，尤其是冬季會議上面，但在2016年新版勞資協議（CBA）加強豪華稅累進罰金之下，這兩年出現罕見的「自由市場寒冬」或稱作「核冬」（Nuclear winter），最受矚目的兩大球星馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper），距離2月11日的春訓不到2週都還沒決定去向，不過過往也有許多球星在2月份才簽約的例子。

去年造成不少大咖球星洽談不順利，得不到滿意合約被迫簽下短約，形成「自由市場寒冬」原因很多，除了新版CBA中豪華稅線提升程度太低、累進罰金增加太高之外，還有一部分專家認為是各隊為了準備2018年賽季結束後爭奪克蕭（Clayton Kershaw）、哈波、馬查多3大巨星，但現在除了克蕭續約道奇外，其餘兩人都沒有獲得滿意的報價，情況沒有改善的跡象。

2007年2月15日 邦茲（Barry Bonds）1年1580萬美元續約巨人

42歲的邦茲距離漢克阿倫（Hank Aaron）的755轟歷史紀錄只差22支，儘管他有使用禁藥的爭議，巨人仍給他這個機會，雙方在一月底達成共識，但聯盟直到2月中才通過這筆簽約。2007年8月7日迎戰國民的比賽邦茲敲出生涯第756轟打破紀錄，該年邦茲敲出28發全壘打，將這個記錄推向762轟。

▲▼祖魯（J.D. Drew）。（圖／達志影像／美聯社）

2007年2月14日 祖魯（J.D. Drew）5年7000萬美元簽約紅襪

祖魯選擇跳脫與到期的合約，並且在2006年12月底就與紅襪達成協議，但因為後來發現祖魯有傷在身，雙方拉鋸了2個月才在合約中增加了可因傷取消合約的條款，才在2月中正式簽約。

雖然這份合約當時被評價「溢價」，但祖魯卻是紅襪該年奪冠的關鍵人物，美聯冠軍戰G6背水一戰，祖魯首局就敲出激勵士氣的滿貫砲，幫助球隊12比2續命並且於G7淘汰印地安人，世界大賽橫掃洛磯奪冠。

野茂英雄。(圖／達志影像)

1995年2月13日 野茂英雄200萬美元簽約金簽道奇小聯盟約

1964年村上雅則成為第一位挑戰大聯盟的日本球員，相隔31年才出現第2位日本球員野茂英雄。野茂很快地就用「龍捲風式投法」席捲大聯盟，2.54防禦率國聯第2、206K則是第一，首位亞洲球員入選全明星、首位亞洲球員新人王，正式打開日本球員赴美的大門。

關鍵字： 自由市場寒冬巨人邦茲紅襪祖魯野茂英雄
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