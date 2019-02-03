歷史這些大咖也是2月才簽約（上）　馬丁尼茲成紅襪奪冠最後拼圖

▲馬丁尼茲（J.D. Martinez）成紅襪奪冠最後拼圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

一般來說大聯盟自由市場最活絡的時段是在12月到1月之間，尤其是冬季會議上面，但在2016年新版勞資協議（CBA）加強豪華稅累進罰金之下，這兩年出現罕見的「自由市場寒冬」或稱作「核冬」（Nuclear Winter），最受矚目的兩大球星馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper），距離2月11日的春訓不到2週都還沒決定去向，不過過往也有許多球星在2月份才簽約的例子。

去年造成不少大咖球星洽談不順利，得不到滿意合約被迫簽下短約，形成「自由市場寒冬」原因很多，除了新版CBA中豪華稅線提升程度太低、累進罰金增加太高之外，還有一部分專家認為是各隊為了準備2018年賽季結束後爭奪克蕭（Clayton Kershaw）、哈波、馬查多3大巨星，但現在除了克蕭續約道奇外，其餘兩人都沒有獲得滿意的報價，情況沒有改善的跡象。

2018年2月26日 馬丁尼茲（J.D. Martinez）6年1.1億美元加盟紅襪

馬丁尼茲2017年在老虎與響尾蛇繳出.690的驚人長打率敲出45轟，經紀人波拉斯（Scott Boras）以「金剛級長打王」封號四處幫他謀取天價合約，而因為歐提茲（David Ortiz）退休失去長城砲火的紅襪雖然積極爭取，但在價碼上始終談不攏。

紅襪趕在春訓前讓馬丁尼茲點頭加盟，2018年以.330/.402/.629打擊三圍敲出43轟，130打點更是聯盟第一，成為紅襪贏得世界大賽冠軍的最後一塊拼圖。

2018年2月19日 霍斯莫（Eric Hosmer）8年1.44億美元加盟教士

教士2017年賽季僅獲71勝，連續12個賽季無緣季後賽，為了加速重建腳步他們看上皇家2016年冠軍成員，2017年銀棒獎、金手套得主霍斯莫。會選擇霍斯莫除了他另外打出高峰之外，就是看中他僅28歲的年紀，又有世界大賽的經驗，因此奉上這份隊史最大合約。

不過霍斯莫在教士的第一年表現並不理想，OPS從.882下滑到.720，教士66勝96敗分區墊底延續季後賽荒。

2018年2月13日 達比修有6年1.26億美元加盟小熊

達比修有挑戰大聯盟的第一年就拿下16勝、221K，前3年都是以雙位數勝投入選全明星，不料2015年因為韌帶手術整年報銷，2016年復出17場比賽3.41防禦率奪得7勝5敗，證明傷勢已經無礙，不過遊騎兵端不出大合約，2017年季中就將他交易到道奇。

雖然達比修有世界大賽2場先發合計只投3.1局就狂失9分，但他例行賽的成績3.86防禦率10勝12敗，生涯第4度全明星以及200K仍成為自由市場搶手貨，最終答應小熊6年1.26億美元的條件。

加盟小熊後達比修有肩膀傷勢不斷，肱三頭肌腱炎、拉傷，接著換手肘出問題，八月進入傷兵名單待完球季，整季8場出賽投出生涯最差4.95防禦率獲得1勝3敗。