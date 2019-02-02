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日職／陳冠宇旅日第9年面臨挑戰　二軍起步要更拚

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▲▼Lamigo桃猿與羅德交流賽第3戰,陳冠宇。（圖／記者季相儒攝）

▲ 旅日好手陳冠宇。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅日台將陳冠宇邁入日職生涯第9年，2日發表的春訓分發名單無緣在一軍，新球季考驗來臨。

陳冠宇2011年加盟橫濱DeNA，前4年在一軍只出賽1次，2014年遭釋出，透過戰力外測試受羅德青睞，轉戰新天地後獲得較多的出賽機會，2015年躍升至14場，但隔年又下降至7場。

近兩年先發、救援兩頭燒，被球團視為能負擔長局數的左投，因此出賽量再突破，2017年出賽27場奪3勝4敗，防禦率3.29可說是歷年來最佳，但去年沒有把握住開季的機會，直到7月才較頻繁的出賽，以24場，防禦率3.92作收。

根據《周刊棒球》之前的報導，左投陳冠宇今年可望扮演羅德左右平衡的角色，因為除了他之外，只有松永昂大、中村稔弥和選秀第三輪的小島和哉是左投，而陳冠宇無論先發或長中繼都能勝任，可成為調度活棋。

▲▼ 旅日好手陳冠宇媒體見面會 。（圖／記者周書羽攝）

▲ 旅日好手陳冠宇媒體見面會 。（圖／記者周書羽攝）

而且以2018年數據來看，陳冠宇對軟銀特別有一套，累計10局失4分，樂天金鷹也不錯，8局失2分責失，主場ZOZO球場最有壓制力，累計13戰，防禦率2.14，被右打者打擊率0.235，左打者0.29，相差不算太大。

陳冠宇受洋將身分限制，前遊騎兵左投曼恩（Brandon Mann）加入，將填補先發左投戰力，加上去年最高勝率的波西傑（Mike Bolsinger）還有拉文（Josh Ravin），競爭洋將名額相當激烈，除了陳冠宇自身表現之外，這3位洋投的表現恐怕也是觀察指標。

羅德日前與陳冠宇續約，維持2160萬日圓(約新台幣606萬元)，2日公布春訓名單，將3位洋投都列入一軍，陳冠宇春訓從二軍起步，不過其實羅德在不同的階段都會更換名單，仍有機會回到一軍陣容，必須要回到一軍才有望與火腿的新秀王柏融上演對決。

陳冠宇去年8月升格當爸爸，目前帶著妻子跟女兒在千葉縣生活，是甜蜜的負擔也是努力的動力，期待陳冠宇能不放棄任何機會，抱著最後一年的決心拚出佳績。

▲▼ 旅日好手陳冠宇媒體見面會 。（圖／記者周書羽攝）

▲ 旅日好手陳冠宇。（圖／記者周書羽攝）

關鍵字： 羅德陳冠宇
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