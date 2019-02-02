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前進奧運／奪亞運女單史上首金　戴資穎稱霸球后拼最大心願

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▲▼中華台北羽球公開賽,女單決賽,冠軍戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

▲台北羽球公開賽女單決冠軍戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎在2018年寫下精彩的一頁，包括8冠的成績傲視羽壇，並穩坐球后寶座，今年將會是力拼2020年東京奧運資格的積分年，預計要從4月23日開打的亞錦賽開始，正式累積積分，戴資穎不僅要拼資格，更要拼奧運首座冠軍。

戴資穎今年持續領跑女單，雖然在馬來西亞大師賽8強出局、印尼大師賽未參賽，讓積分跌破10萬分，不過還是穩坐球后，並在去年創下8冠的紀錄（印尼大師賽、全英公開賽、亞錦賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、亞運女單金牌、台北公開賽、丹麥公開賽）的成績。

▼2018印尼雅加達亞運單金牌戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

▲2018雅加達亞運,亞運羽球女單金牌戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

戴資穎當時的積分不但進入10萬分俱樂部，更創下女單史上最高，加上31連勝的霸業，超越大陸前球后李雪芮的30連勝，而今年更重要的目標就是力拼奧運，戴資穎在2016年里約奧運16強不敵印度頭號女單辛度出局，不過近期雙方交手14次戴資穎握有10勝，可惜最近一次在年終賽三局落敗。

奧運積分將從4月30日開始累積，重頭戲就是亞錦賽，加上4月開始比賽也相當密集，包括馬來西亞公開賽、新加坡公開賽，而力拼奧運資格的選手必須參與超級系列賽、黃金大獎賽、世錦賽、亞錦賽、國際挑戰賽、國際系列賽、湯優盃、蘇迪曼盃、黃金賽、未來系列賽、洲錦標賽中，至少三場比賽。

戴資穎曾經在奪下印尼亞加達亞運女單金牌後提到，「最大的目標就是希望能狗在2020年奧運奪牌後，能夠完美退休。」還開玩笑地連退休生活都想好了，要去爬山、單車環島，還有交男友也是要等到退休之後再做。

▼ 丹麥公開賽,戴資穎,女單冠軍戴資穎,亞軍印度塞娜 。（圖／CFP）

▲▼ 丹麥公開賽,戴資穎,女單冠軍戴資穎,亞軍印度塞娜 。（圖／CFP）

關鍵字： 戴資穎世界球后奧運
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