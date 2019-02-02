超級盃／愛國者公羊誰厲害？　這些數字報給你知

▲公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

第53屆超級盃將上演正好17年前的戲碼，當時由愛國者拿下勝利，公羊這次將以挑戰者姿態展開復仇之戰。面對5冠四分衛布雷迪(Tom Brady)，到底哪一邊佔優勢？

17年前愛國者20比17擊敗公羊拿下冠軍。而這次的超級盃將會是一場火力對決，兩邊都是進攻排名前4的球隊。公羊場均32.9分能推進421.1碼，愛國者則是27.3分393.4碼。如果愛國者拿下勝利，布雷迪將手握6枚冠軍戒指追平史上最多。

愛國者進攻聯盟第五，其中跑陣第五，傳球第八。菜鳥跑鋒米切爾在季後賽累計242碼表現非常出色，公羊路面防守僅排第23場均被跑122.3碼，但在季後賽即時調整每場只被跑49碼，相當俱有水準。公羊防守排第19，其中路面防守第23，傳球第14。

▲公羊跑鋒葛利。（圖／達志影像／美聯社）



公羊路面進攻仰賴明星跑鋒葛利(Todd Gurley)和安德森(C.J. Anderson)，例行賽場均跑陣139.4碼排第三，季後賽更來到175碼。不過愛國者也不是吃素的，季後賽對手每次跑陣僅能前進2.7碼。公羊整體進攻排第二，傳球也非常出色排第五。

布雷迪將是生涯第九次出戰超級盃，前面8次5勝3敗，傳出19次達陣5次被抄截。公羊四分衛戈夫(Jared Goff)例行賽傳出聯盟第四的4688碼，而愛國者空防場均被傳246.4碼僅排在第22位，公羊可能以空戰加以強攻。而接球員庫克斯(Brandin Cooks)去年還是愛國者的一員，本季被交易到公羊，本季表現不俗貢獻1204碼。

▲公羊接球員庫克斯。（圖／達志影像／美聯社）



愛國者進攻鋒線表現出色，例行賽讓布雷迪被擒殺21次排第三，兩場季後賽都沒被擒殺。公羊有例行賽20.5次擒殺王唐諾德(Aaron Donald)，但他在季後賽擒殺還沒開張。