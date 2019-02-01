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亞足賽／日本新舊世代閃耀成功　韓媒：南韓卻暗淡失敗

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▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃8強賽,日本vs越南, 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃迎來最後的決賽，四屆冠軍的日本碰上首度闖進決賽的卡達，將在2月1日晚間10點（台灣時間）決一死戰，不過作為東亞最強的另一支球隊南韓，卻在8強止步，無緣上演亞運雙強對決，也讓南韓媒體相當感嘆。

日本在小組賽三戰全勝晉級，以六場全勝紀錄進入決賽，被視為是這支新生代的表現相當穩定進步，其中在土庫曼以及烏茲別克的逆轉勝，以及對上沙烏地阿拉伯時，控球時間不到3成，還是能夠藉由嚴密的組織贏下比賽，再以3比0大勝伊朗，問鼎第五座、也是亞洲盃最多冠紀錄。

▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙、黃喜灿進球後，孫興慜等球員比出16和16號球衣，要送給奇誠庸 。（圖／CFP）

不過對比南韓找回亞洲一哥孫興慜、旅外的奇誠庸、具茲哲，加上黃喜灿、黃義助，看似陣容完整，卻在小組賽前兩場只繳出1比0，16強還和巴林鏖戰至延長賽，最終以0比1遭到黑馬卡達淘汰，南韓媒體提到，「日本在四強上3比0擊敗亞洲排名第一的伊朗，可說是取得完全勝利。」

反觀南韓在8強被淘汰，兩相對比之下，「日本成功了、南韓卻失敗了，兩者出現明顯的差別，日本陣中有許多優秀球員，包括出賽兩場四進球的大迫勇也、伊朗一役完美助攻的南野拓實、土庫曼一役打入首顆進球、越南踢進罰球的堂安律，六場打進11球。」

▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。大迫勇也進球       。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。大迫勇也 。（圖／達志影像／美聯社）

內文寫到，「俄羅斯世界盃之後，香川真司、本田圭佑、長谷部誠交棒給新生代，並沒有入選本屆亞洲盃，日本正在大膽進行蛻變，並且累積的經驗和收到效果，問鼎決賽，東亞二強如今遭遇卻是一閃亮一暗淡，雖然南韓的情況有些不同，但對比日本主帥森保一的靈活調度，如今的主帥本托仍堅持打傳控。」

▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙進球 。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林,金珍洙進球 。（圖／CFP）

「柔軟的日本笑了，堅毅的南韓卻哭了。」該文章還提到，「南韓前隊長奇誠庸、中場大將具滋哲在8強止步後退出國家隊，世代交替的腳步逐漸近了，在嚐到亞洲盃苦果後，南韓的下一步又會如何？」

▼ 亞洲盃8強賽,南韓遭卡達淘汰 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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