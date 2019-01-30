亞足賽／四屆冠軍日本決賽對卡達　大迫勇也vs.攻進8球阿里

▲ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽，首場由四屆冠軍日本3比0擊退伊朗殺出之後，另一邊卡達則以4比0狂虐地主阿聯，冠軍戰就由第五度闖進決賽的日本，對決首度闖進決賽的卡達，比賽將在2月1日晚間10點（台灣時間）開打。

被視為奪冠熱門的日本，賽前以「王座奪還」（重回冠軍寶座）的目標，是本屆唯一一支晉級4強的東亞球隊，在新主帥森保一的帶領下，前輩柴崎岳、吉田麻也、大迫勇也、原口元氣帶領小將們堂安律、南野拓實、冨安健洋等，小組賽三戰全勝晉級，有兩場上演逆轉勝，並在16強賽以1比0擊敗沙烏地阿拉伯、 8強賽1比0退越南、4強賽3比0攻破一路打上來都沒有失分的伊朗。

▼大迫勇也 。（圖／達志影像／美聯社）

其中關鍵角色不得不提大迫勇也，作為日本穩定的進攻主力，從世界盃對戰哥倫比亞頭槌拿下致勝一球，賽後被國際足聯選為該場比賽的最佳球員，在本屆小組賽首戰土庫曼就梅開二度，之後因為臀部受傷缺陣後續四場比賽，對上伊朗復出後再貢獻兩球，只踢兩場比賽就以4進球排在射手榜第二，「目標就只有奪冠！」

▼亞洲盃4強賽,卡達vs阿聯。 （圖／CFP）

另一頭，卡達可說是本屆大黑馬，小組賽第一場比賽至今，還未掉過任何一球，先是2比0擊敗黎巴嫩、6比0大勝朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，16強賽則是以1比0擊退伊拉克後，8強賽1比0擊敗奪冠熱門的南韓，4強賽更是4比0大勝地主阿聯，一球都沒有丟掉。

其中關鍵人物就是小將阿里（Almoez Ali），對朝鮮攻進4球、面對黎巴嫩攻進1球、對上沙烏地阿拉伯梅開二度，對上阿聯也打進一球，本屆8顆進球穩坐射手榜第一。

日本五度闖進決賽，前面四次進決賽都奪冠；卡達首闖四強就殺進冠軍戰，加上陣中23人中就有11人不滿23歲，為了力拼2022年卡達世界盃蓄勢待發，東亞和西亞球風大有差異的對決，勢必很值得關注。

▼阿里。（圖／CFP）