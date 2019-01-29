亞足賽／缺陣四場首回歸進2球　大迫勇也：只為瞄準冠軍而戰

▲亞洲盃,日本vs伊朗，大迫勇也。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽持續進行，四屆冠軍日本對上另組奪冠熱門的伊朗，最終日本以3比0攻破此戰前沒有失分的伊朗，挺進決賽，其中梅開二度的大迫勇也成為大功臣，大迫勇也賽後提到，「很開心能夠進球，心裡一直覺得憋著，終於可以在比賽好好展現。」

日本成為本屆唯一一支晉級4強的東亞球隊，在去年世界盃後面對新舊世代磨合，前輩柴崎岳、吉田麻也、大迫勇也、原口元氣帶領小將們堂安律、南野拓實、冨安健洋等，新一代藍武士要找出自己的新風格，自主帥森保一上任後至今仍不敗。

日本在16強和8強賽各以1比0擊敗沙烏地阿拉伯和越南，4強賽遭遇伊朗，靠著南野拓實的精彩助攻，讓大迫勇也梅開二度，傷停補時原口元氣再補上一球，3比0大勝隊史第五度闖進決賽，大迫勇也只有在對上土庫曼時上場，後面4場比賽，則因為臀部傷勢無緣上陣，直到本場復出，就繳出2球的亮眼表現。

大迫勇也在賽前熱身就蓄勢待發，「我太久沒有上場，很想幫助球隊進球，最後很開心能夠進球，一直覺得有氣憋在心裡，想要用比賽來展現自己，我們的確也打出了一場精彩比賽，讓我們信心大增，決賽我們只瞄準冠軍，拿下冠軍也能讓後輩們更有信心，日本也會變得更強大。」