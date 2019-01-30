亞足賽／射手阿里世界波！卡達4比0虐阿聯　隊史首闖決賽

▲亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯。 （圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽，首場由四屆冠軍日本擊退伊朗殺出，另一組卡達對上地主球隊阿聯在29日晚間10點（台灣時間，下同）登場，最終卡達上半場就攻進2球，下半場以及傷停補時再補進球，最終以4比0擊敗阿聯，隊史首度闖進亞洲盃決賽。

第22分鐘Akram Afif 助攻Boualem Khoukhi，Boualem Khoukh右路起腳射門，卡達1比0領先，第37分鐘Akram Afif 傳給阿里 (Almoez Ali)，阿里一記世界波撞柱再彈進球門內，卡達取得2比0，而這也是阿里本屆的第8顆進球，目前穩坐射手榜第一，卡達2比0進入下半場。

第80分鐘Hassan AI Heidos越過防守球員後單挑門將吊射，第91分鐘阿聯Ismail Ahmed架拐子經VAR判定後紅牌出場，傷停補時第94分鐘，Hamid Ismaeil右路單刀，門將撲倒後，球斜射進空門，幫助卡達擴大領先優勢，終場卡達就以4比0闖進決賽。

卡達本場控球率只有49%，7次射門有5次射正，反觀阿聯雖有10次射門但僅有3次射正，卡達擊退地主之後，決賽將要對決3比0力壓伊朗的日本，卡達在擊敗強敵南韓之後，首闖亞洲盃四強已經創下隊史紀錄，如今首次進四強就闖進決賽，再添上一筆傳奇。