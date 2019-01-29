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亞足賽／王座奪還差一場！日本隊史五闖決賽　前四次都拿冠軍

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▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽，首場比賽在28日晚間（台灣時間）登場，由四屆冠軍日本對上另組奪冠熱門的伊朗，最終日本以3比0攻破此戰前沒有失分的伊朗，挺進決賽，對手將是29日晚間阿聯和卡達對決勝方，這也是日本隊史第五度闖進亞洲盃決賽。

日本成為本屆唯一一支晉級4強的東亞球隊，在去年世界盃後面對新舊世代磨合，前輩柴崎岳、吉田麻也、大迫勇也、原口元氣帶領小將們堂安律、南野拓實、冨安健洋等，新一代藍武士要找出自己的新風格，自主帥森保一上任後至今仍不敗，小組賽三戰全勝晉級，有兩場上演逆轉勝。

▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 大迫勇也 。（圖／達志影像／美聯社）

森保一在小組賽三戰輪換了22名球員，這對面臨新舊世代磨合的日本來說，經驗累積更為重要，日本在16強賽以1比0擊敗沙烏地阿拉伯，全場控球時間不到3成，也打出了日本過去以傳控為主的新風格，不過在4強賽硬碰伊朗，則是3比0攻破一路打上來都沒有失分的伊朗。

森保一的帶領風格就是夠頑強，在比賽哨音響起前不放棄，加上嚴密的組織讓伊朗沒有進攻機會，反而因為自亂陣腳，讓日本掌握進球機會，最終日本靠著大迫勇也的梅開二度、原口元氣傷停補時的射門，以3比0擊敗伊朗，讓小組賽狂刷進球數的伊朗完敗。

對日本來說，「王座奪還」（重回冠軍寶座）的目標如今只差一場，只要再拿下，就能完成亞洲盃史上五冠的紀錄，本屆也是日本隊史第五度闖進決賽，前四次（1992、2000、2004、2011年）都拿下冠軍。

▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。大迫勇也 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本森保一
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