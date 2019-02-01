亞足賽／日本最終決戰卡達　創造歷史五冠vs.首闖四強衝擊首冠

▲日本主帥森保一、卡達主帥Felix Sanchez 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃迎來最後的決賽，四屆冠軍的日本碰上首度闖進決賽的卡達，將在2月1日晚間10點（台灣時間）決一死戰，賽前記者會上，擔任隊長的吉田麻也提到，「這一場勝利非常重要，攸關於日本足球未來的成功。」

日本在小組賽三戰全勝晉級，有兩場上演逆轉勝，包括對上土庫曼的3比2、烏茲別克的2比1，並在16強賽以1比0擊敗沙烏地阿拉伯、 8強賽1比0退越南、4強賽3比0攻破一路打上來都沒有失分的伊朗，新生代藍武士亟欲用新的球風證明自己。

▼ 亞洲盃決賽賽前記者會,日本主帥森保一、隊長吉田麻也 。（圖／達志影像／美聯社）

「王座奪還」（重回冠軍寶座）的目標，如今只差最後一場，日本隊史四度闖進決賽，四次都奪冠，目前奪冠率可說100％，如果本屆在奪冠，將創下亞洲盃最多的五冠，但他們的對手是本屆大黑馬，僅管FIFA排名僅93，卻是創下亞洲盃以來6場全勝0失球進入決賽紀錄的卡達，其中還擊敗了奪冠熱門的南韓和沙烏地阿拉伯。

▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。（圖／達志影像／美聯社）

吉田麻也提到，「我真的很想贏下這第五座冠軍，我們有很好的團隊和教練團，現在這支隊伍正面臨新世代的轉變，如果我們能奪冠，將為日本足球跨出這重大的一步。」本屆亞洲盃陣容和世界盃相比以新秀為主，「球隊充滿向心力，希望能保持決賽不敗的紀錄。」

▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯 （圖／CFP）

另一頭，卡達從小組賽第一場比賽至今，還未掉過任何一球，先是2比0擊敗黎巴嫩、6比0大勝朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，16強賽則是以1比0擊退伊拉克後，8強賽1比0擊敗奪冠熱門的南韓，4強賽更是4比0大勝地主阿聯，一球都沒有丟掉。

首闖四強就殺近決賽問鼎冠軍，卡達6場轟進16球，寫下了驚人的一頁，守門員AI Sheeb提到，「日本有很傲人的歷史，但我們想要挑戰冠軍，我們專注在每一場比賽。」

隊長Hasan Al Haydos表示，「我想最重要就是在比賽中保持冷靜，必須更高度專注和有耐心，我能向球迷保証，這會是場精彩的比賽，我們有機會為卡達創造歷史，對手是在亞洲盃資歷深厚的日本，我希望我們已經準備好了。」

▼卡達射手阿里(Almoez Ali)。（圖／達志影像／美聯社）