亞足賽／首度闖決賽6場全勝0失球　卡達首開完封紀錄

▲亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯 （圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃冠軍戰將由第五度闖進決賽的日本，對決首度闖進決賽的卡達，比賽將在2月1日晚間10點（台灣時間）開踢，其中卡達看似作為大黑馬，事實上也是有賴近10年來的青訓系統完整，讓本屆成為隊史首次闖進四強，就殺到決賽的球隊。

卡達從小組賽第一場比賽至今，還未掉過任何一球，先是2比0擊敗黎巴嫩、6比0大勝朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，16強賽則是以1比0擊退伊拉克後，8強賽1比0擊敗奪冠熱門的南韓，4強賽更是4比0大勝地主阿聯，一球都沒有丟掉。

▼阿里。（圖／達志影像／美聯社）

繳出6場全勝0失球的成績，卡達也成為亞洲盃歷史上第一支6場比賽都完封對手的球隊，其中關鍵人物就是小將阿里（Almoez Ali），更以8顆進球穩坐射手榜第一，卡達作為2022年世界盃的主辦國，除了仰賴歸化球員，還有從2005年開始創建的青訓系統。

卡達成立青訓營，不但砸重金請來名帥，還定期讓球員能夠和巴薩、曼聯等梯隊有友誼賽的機會，經過10年之後，先是在2014年U19亞洲盃奪冠，逐漸收到成效，奪冠後多名球員包括阿里開始有旅歐機會，卡達逐漸打造出自己的球風，本屆亞洲盃陣中23人中，更有11人不滿23歲，並組成另一支隊伍要打夏天的美洲盃，為世界盃完整備戰。

▼卡達擊敗阿聯闖進決賽。 （圖／CFP）