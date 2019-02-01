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字母哥暴力顏扣高效西亞卡姆　19+9+5終結暴龍主場10連勝

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▲安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo)、雷納德(Kawhi Leonard)。（圖／CFP）

 ▲「字母哥」安戴托昆波率隊多點開花。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

公鹿1日作客多倫多，暴龍首節發揮不錯，但「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)卻遭到公鹿中鋒羅培茲(Brook Lopez)怒賞火鍋，接著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo)又「顏扣」發揮高效的西亞卡姆(Pascal Siakam)，率隊多點開花後，最終105比92帶走勝利，終結暴龍主場10連勝。

本賽季中，暴龍與公鹿交手4次，過去三次公鹿取得2勝1敗，這次再度來到多倫多，暴龍開賽就發力，伊巴卡(Serge Ibaka)、羅瑞(Kyle Lowry)和先後奪分，不過公鹿馬上回神，比賽約第4分鐘，羅培茲就在雷納德一次上籃中狠煽火鍋，還興奮地敲了自己的胸部。

▲公鹿羅培茲(Brook Lopez)狠煽雷納德(Kawhi Leonard)火鍋。（圖／翻攝自公鹿IG）

▲公鹿羅培茲狠煽雷納德火鍋。（圖／翻攝自公鹿IG）

接著，安戴托昆波組織進攻連投連中，首節還剩20秒時，在外線拿到球後晃過西亞卡姆的防守一個大步跨向禁區後直接暴扣得分，後者只能無奈搖頭，但暴龍首節仍以3分領先。第二節開始，公鹿就打出一波大比分，反超比分還拉到10分差，雷納德不甘示弱，率隊頻頻追分，不過公鹿在羅培茲、布萊德索(Eric Bledsoe)連連命中三分，以56比47領先進入下半場。

 ▲安戴托昆波暴力顏扣西亞卡姆。

易邊再戰公鹿仍持續掌握全場節奏，暴龍在范弗利特(Fred VanVleet)、伊巴卡和雷納德進攻都有效發揮下，講比分縮小到6分差，不過末節安戴托昆波不斷撕裂暴龍內線保住領先，最終以13分差獲勝。

此役安戴托昆波個人就砍下19分9籃板5助攻4抄截，在進攻、防守都有效發揮，帶領全隊7人得分上雙，包括射手密德爾頓(Khris Middleton)18分、威爾森(D.J. Wilson)16分、布萊德索14分、羅培茲11分、布洛格登(Malcolm Brogdon)11分6篮板3助攻、希爾(George Hill)10分。暴龍則以先發前鋒西亞卡姆拿下28分全場最高，雷納德16分8籃板、伊巴卡12分10籃板、羅瑞10分。

▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波拿下19分9籃板。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍公鹿
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