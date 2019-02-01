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亞足賽／別讓「愚蠢」再發生　日隊長：亞洲盃是為凝聚全亞洲

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▲亞洲盃，日本隊長，吉田麻也。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃，日本隊長吉田麻也。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽時，地主阿聯與卡達之役爆發許多衝突，甚至看台上球迷還把水瓶等雜物丟下場，雖然最終遭到制止，但決賽前記者會，日本隊長吉田麻也仍被問及此事，不過他霸氣表示，這是亞足聯(AFC)必須有效控制的事，「亞洲盃應該是凝聚全亞洲(#bringing asia together)，而不是讓愚蠢的事再次發生。」

▲▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯，發生球迷丟水瓶砸中球員事件 （圖／CFP）

▲亞洲盃4強賽,卡達與阿聯之戰，發生球迷丟水瓶砸中球員事件。（圖／CFP，圖下同）

阿聯與卡達之戰中，從上半場就頻頻有火爆場面，更有球迷將水瓶丟到場中，不過當時沒有造成太大影響，但疑似在卡達球員有意挑釁下，下半場引發地主球迷不爽，開始不停朝卡達隊球員丟水瓶、拖鞋等雜物，甚至砸到球員身上，後來警察等相關人員上看台區呼籲觀眾理性，場面受到控制後才持續比賽，最終阿聯遭到0比4淘汰。

▲▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯，發生球迷丟水瓶砸中球員事件 （圖／CFP）

4強賽打得火爆，似乎也影響到接下來的冠軍戰，在賽前記者會時，就有媒體向日本隊長吉田麻也問及此事，是否擔心決賽會有這樣的意外發生，對此效力英超南安普敦的吉田麻也霸氣回應，這是AFC該管的事，「我們只負責控制好自己的心態，但我認為若是比賽會讓全世界都看到，你就不該讓『愚蠢』的事再發生，尤其是在比賽後。」

日本想要拿下隊史第五座冠軍，卡達也要力拼隊史首座冠軍，兩軍面對1日的決賽肯定付諸百分百努力，吉田麻也說，但這必須是在「凝聚全亞洲」的前提之下，「這對每個亞洲國家來說都很重要，不只是日本和卡達，因為一場公平且理性的比賽也代表著我們全亞洲的尊嚴。」

▲卡達與阿聯4強之戰。（取自YouTube）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足日本男足凝聚全亞洲吉田麻也bringing asia together
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