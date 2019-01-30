亞足賽／0失球是爭冠關鍵　卡達主帥：挑戰日本的武器

▲卡達主帥桑契斯(黑)與球員慶祝進入冠軍戰。 （圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃結束4強賽，「大黑馬」卡達最終以4球之差大勝地主，帶著6場0失球之姿闖進冠軍戰，將要在台灣時間2月1日挑戰藍武士爭奪隊史首冠，卡達主帥桑契斯(Félix Sánchez)表示，這次子弟兵整體防守有效，「0失球就是我們晉級的關鍵，也是我們挑戰日本的武器。」

卡達在本屆亞洲盃中，小組賽先後以2比0擊敗黎巴嫩、6比0血洗朝鮮、2比0退沙烏地阿拉伯，以小組第一出線，接著16強以1比0淘汰伊拉克，8強面對擁有亞洲一哥孫興慜的南韓，同樣也是1比0爆冷勝出，來到4強遭遇有地主優勢的阿聯，更是狂進4球勝出挺進冠軍戰。

卡達本屆亞洲盃能有如此驚豔的表現，和出身西班牙拉瑪西亞青訓系統的主帥桑契斯有極大的關係，他已經在卡達的希望足球學校執教7年，2014年還曾率領U19奪冠，後來因國家隊主帥請辭，桑契斯開始帶領國家隊。

順利闖進亞洲盃決賽后，桑契斯言明還不能鬆懈，尤其對手日本比自家球員多休息一天，體能恢復上將是一大考驗，「但這就是賽程，我們會竭盡所能做到最好。」，一路都沒有被對手進球，桑契斯認為，這和他們做好有效的防守有關，「0失球是我們的關鍵，也是我們挑戰日本的武器。」