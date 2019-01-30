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亞足賽／越南爆發闖8強奇蹟　韓籍主帥喊話拚2022世界盃

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▲▼ 亞洲盃16強賽,越南PK擊敗約旦 。（圖／CFP）

▲越南於16強PK擊敗約旦挺進8強。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

在2018年有爆發性成長的越南男足，於今年的亞足聯亞洲盃中也闖進8強才敗在日本腳下，給越南全國帶來不少激勵，2017年接任的韓籍教練朴恒緒也信心大漲，認為這批球員大有可為，有望挑戰2022年或2026年世界盃。

越南在2017年10月迎來南韓主帥朴恒緒，過去他擔任荷蘭籍主帥希丁克(Guus Hiddink)執教南韓時的助理教練，希丁克曾在2002年世界盃中率領南韓拿下史上最佳成績的殿軍。2018年越南在朴恒緒帶領下，迎來爆發性成長，先後拿下U23亞洲盃亞軍、雅加達亞運闖進4強，鈴木盃一舉奪冠，世界排名更衝進百名內。

▲越南主帥朴恒緒。（圖／CFP）

▲越南主帥朴恒緒。（圖／CFP）

前一年有如此佳績，也讓越南期待著亞洲盃的表現，雖然和伊朗、伊拉克、葉門分在較硬的組別，但越南最終仍靠著「黃牌數較少」搶下16強門票，並在晉級後於落後的局面逆轉PK擊敗先前小組賽早早確定出線的約旦，時隔12年第2度挺進亞洲盃8強。

8強和日本纏鬥到下半場才被堂安律進球，越南最終以1球之差止步，但這成績已然鼓舞全國，且不少人都認為目前越南的陣容是歷來實力最佳的「黃金世代」，朴恒緒也表示，這批球員還年輕，未來10年內相信還是會處於最佳狀態，可以朝著2022年甚至2026年的世界盃努力。

▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律被裴晉勇絆倒。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本堂安律進球退越南。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足越南男足世界盃朴恒緒
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