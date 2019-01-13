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亞足賽／朝鮮怎麼了！遭卡達6比0血洗　2場狂失10球吞七連敗

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▲亞洲盃，卡達男足阿里(Almoez Ali)個人獨進4球擊敗朝鮮男足。（圖／CFP）

▲亞洲盃，卡達男足阿里(Almoez Ali)個人獨進4球。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

在本屆亞足聯亞洲盃首戰遭到沙烏地阿拉伯4比0血洗的朝鮮，第二戰於13日面對卡達，情況並沒有好轉，反而遭到對手攻進6球，最終0比6輸球再度締造本屆最大分差，這也是朝鮮在亞洲盃中吞下的七連敗，而卡達二連勝後確定攜手沙烏地阿拉伯出線。

北韓過去在亞洲盃最佳成績為1980年的殿軍，不過自此以後就沒能再於小組出線，今年第五度取得亞洲盃資格，朝鮮決定續用本土主帥金永峻(音譯，Kim Yong-jun)，期盼能暌違39年再度小組出線，沒想到卻迎來更大的災難。

首戰面對沙烏地阿拉伯，朝鮮就遭到4比0血洗，這是朝鮮在亞洲盃的最大分差，且這場比賽主力韓光成還領到兩張黃牌遭到禁賽，第二場比賽面對卡達，兩軍最近一次交手為去年6月的熱身賽，以2比2打平。

朝鮮背負爭取本屆首勝的壓力應戰，卻難敵卡達22歲小將阿里(Almoez Ali)猛攻，第9分鐘先是在禁區前破門，接著不到2分鐘，阿里門前接獲隊友傳球再次把握機會射門，幫助卡達早早就取得2比0領先，第43分鐘，卡達在左路引出朝鮮門將後，Boualem Khoukhi右路接到球頭槌，卡達以3比0進入中場。

下半場朝鮮依然毫無招架之力，阿里在第55分鐘接獲隊友左路送球後再度射門，成為本屆亞洲盃首位上演帽子戲法的球員，但阿里還沒有要停止的意思，不過5分鐘後，他又一次抽射破門，個人獨進4球，上演「大四喜」，卡達在第68分鐘再進一球，而北韓在第90分鐘時，隊長鄭日冠還因鏟球犯規領到第二張黃牌，10人朝鮮更是難敵卡達，最終只能無奈以0比6吞敗。

上一次朝鮮在亞洲盃不敗，已經是2011年小組賽首輪0比0與阿聯戰平，之後兩場小組賽都輸，2015年三場小組賽也都吞敗，來到本屆亞洲盃，朝鮮依然一勝難求，還兩戰狂失10球，慘吞亞洲盃七連敗。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,朝鮮鄭日冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲朝鮮鄭日冠(右)。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足北韓男足卡達朝鮮男足
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