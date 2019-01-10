運動雲

> >

亞足賽／朝鮮C羅首秀不如預期　韓光成領2黃牌下戰遭禁賽

ETtoday運動雲

▲▼ 韓光成於義大利踢球。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓光成被稱朝鮮C羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張穎容／綜合報導

神秘隊伍朝鮮在本屆亞洲盃獲得外界不少關注，尤其是效力義甲的20歲年輕小將韓光成，受到許多矚目，但小組賽首戰下來，韓光成並沒有好表現。

本屆亞洲盃，朝鮮首戰沙烏地阿拉伯，是韓光成的亞洲盃首秀，但是他不但錯失極佳的進球機會，甚至上半場還沒結束，就被判兩張黃牌轉紅牌下場，因此下一戰將無法出賽，讓自己以及球迷都相當無奈。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,朝鮮vs沙烏地,7號韓光成 。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓光成亞洲盃首秀表現不理想 。（圖／達志影像／美聯社）

韓光成被稱朝鮮C羅，從2013年開始就入選青少年國家隊，他原先效力朝鮮足球聯賽的俱樂部，後來被送去巴塞隆納進行訓練，並於2017年簽約義甲卡利亞里，成為第一位加盟義甲的朝鮮球員，且只踢兩場比賽，一個月的時間就完成義甲首顆進球。

上個球季，韓光成表現不錯，但本賽季韓光成被租借到佩魯賈後，就沒出現在教練團的主要輪換名單內，至今只出場4次，也還未取得進球，極有可能是因為缺少比賽感覺，才導致韓光成在亞洲盃發揮不理想。

下一戰朝鮮將在韓光成無法上場的情況下對決卡達，將考驗教練團調整陣容的能力，此外朝鮮在亞洲盃已經39年未奪勝，因此在本屆亞洲盃拿下睽違已久的勝利，也是朝鮮的一大目標。

關鍵字： 朝鮮男足韓光成朝鮮C羅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

亞足賽／越南足球飛速進步　兵工廠合辦足球學校培育人才

亞足賽／越南遭伊拉克逆轉輸球　下戰對伊朗全力求勝

洛夫4年肥約被評「聯盟最爛合約」　獨行俠黃蜂仍有意挖角

亞足賽／大陸實力不如預期　韓媒評沒有殺傷力

熱門新聞

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投

中職／不要郭泓志？　中信兄弟：內部討論有無戰力需求

高球女神許恩智逆天長腿媲美「南韓腿精」！雙峰也超誘人

中學五人制／找建國教頭幫指點　苗縣頭份盼推足球三級制

中學五人制／心態要再成熟　竹縣東興首參賽目標達成50%

讀者回應

﻿

最新新聞

1釀酒人1年1825萬美元網羅葛蘭達

2土庫曼對日本世界波被讚開賽最佳進球

3字母哥27+21力壓哈登42分

4費城人面談哈波並加碼馬查多

5堂安律想當日足史上最偉大球星

熱門新聞

1郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

2不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

3不要郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

4高球「腿精」許恩智逆天長腿吸睛

5建國教頭指點　頭份盼推足球三級制

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366