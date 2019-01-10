亞足賽／朝鮮C羅首秀不如預期　韓光成領2黃牌下戰遭禁賽

▲韓光成被稱朝鮮C羅。（圖／達志影像／美聯社）



記者張穎容／綜合報導

神秘隊伍朝鮮在本屆亞洲盃獲得外界不少關注，尤其是效力義甲的20歲年輕小將韓光成，受到許多矚目，但小組賽首戰下來，韓光成並沒有好表現。

本屆亞洲盃，朝鮮首戰沙烏地阿拉伯，是韓光成的亞洲盃首秀，但是他不但錯失極佳的進球機會，甚至上半場還沒結束，就被判兩張黃牌轉紅牌下場，因此下一戰將無法出賽，讓自己以及球迷都相當無奈。

▲韓光成亞洲盃首秀表現不理想 。（圖／達志影像／美聯社）

韓光成被稱朝鮮C羅，從2013年開始就入選青少年國家隊，他原先效力朝鮮足球聯賽的俱樂部，後來被送去巴塞隆納進行訓練，並於2017年簽約義甲卡利亞里，成為第一位加盟義甲的朝鮮球員，且只踢兩場比賽，一個月的時間就完成義甲首顆進球。

上個球季，韓光成表現不錯，但本賽季韓光成被租借到佩魯賈後，就沒出現在教練團的主要輪換名單內，至今只出場4次，也還未取得進球，極有可能是因為缺少比賽感覺，才導致韓光成在亞洲盃發揮不理想。

下一戰朝鮮將在韓光成無法上場的情況下對決卡達，將考驗教練團調整陣容的能力，此外朝鮮在亞洲盃已經39年未奪勝，因此在本屆亞洲盃拿下睽違已久的勝利，也是朝鮮的一大目標。