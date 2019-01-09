沙巴西亞心臟手術復原佳　洋基繼續兜售葛雷

▲沙巴西亞心臟手術復原狀態佳。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

從去年季後至今，洋基一直積極兜售先發葛雷（Sonny Gray），但因「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）去年底進行心臟手術，導致交易計劃暫緩，不過隨著沙胖術後狀況復原良好，洋基準備繼續兜售葛雷。

沙巴西亞在去年12月初決定動刀，在心臟裝上支架，清除堵塞的動脈，經過近1個月的休養，他在台北時間9日接受壓力測試，目前術後復原狀況良好，已經可以開始展開一般的正常訓練。

洋基在去年休賽季以800萬美元簽回沙巴西亞，從沙巴西亞的恢復情況，預計將在2月14日向洋基報到參加投捕春訓。總管凱許曼（Brian Cashman）先前表示，等沙巴西亞身體狀況一切恢復正常，將會繼續尋找葛雷的交易對象。

目前洋基先發輪值已經大致底定，如果沙巴西亞能在春訓前調整好狀態，新球季將由史華連諾（Luis Severino）、佩克斯頓（James Paxton）、田中將大、哈普（J.A. Happ）和沙巴西亞組成前5號輪值，原本就不在洋基新球季計畫當中的葛雷再次成為交易籌碼。

自從2017年被交易到洋基後，葛雷出現了水土不服的狀況，去年球季表現更是不如預期，甚至在季中被拔先發轉任牛棚投手，今年賽季30場出賽丟出11勝9敗、防禦率4.90寫下生涯最差成績。目前葛雷交易案當中，以釀酒人、教士態度最為積極。

▲洋基準備繼續兜售葛雷。（圖／達志影像／美聯社）



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