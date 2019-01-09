亞足賽／越南足球飛速進步　兵工廠合辦足球學校培育人才

▲ 越南球星阮公鳳。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

越南足球近年飛躍式成長，除了在亞洲U23錦標賽奪下亞軍，亞運也闖進4強。而當中的關鍵，就是2007年越南聯賽的嘉萊黃英足球俱樂部、法國足球學校JMG Academy以及英超名門之一的兵工廠合作開啟足球學校，帶進系統化的訓練，為國內培育出不少人才。

越南雖然早在2000年就發展職業足球，但過程中並不是一路順遂，也出現過財務危機、缺少贊助、貪腐等情況。不過足球學院在近年發揮其成效，在2017年越男的U23代表隊中有多達9人為此培育出來的選手。而8日在亞洲盃足球賽對伊拉克進球的「越南梅西」阮公鳳、後衛武文清等國腳，也都是足球學院的傑出校友。

除了U23錦標賽和亞運有好成績，越南在2017年也踢進了在南韓舉辦的U20世界盃，逐漸在亞洲展現⻊球實力。嘉萊黃英兵工廠JMG足球學校位於波來古市郊外，地勢略低於海拔1000公尺，天氣涼爽適合訓練，更有修整完善的球場和游泳池。

現在每年更有數千人希望擠進足球學校的窄門，「足球學校給了球員正確的態度、體能以及成為足球元的決心。我們都相信越南有一天會成為足球強國。」阮公鳳說。而這裡的成功模式也帶動國內發展，更有名為Promotion Fund of Vietnamese Football Talents Football Club的發展計劃和前曼聯名將吉格斯(Ryan Giggs)合作，以培育教練為目的。

「越南擁有足以稱霸東南亞的球員，未來能逐漸在亞洲賽事看見他們晉級，甚至挑戰世界盃。」澳洲球評麥克林崔(Scott McIntyre)說，「過去6年間不只嘉萊黃英足球俱樂部，河內FC也有很棒的青訓系統，培養出新生代球員。」

「越南球員的技巧能夠彌足力量和身材上的不足，矮小的球員速度更快，越南球員還很聰明。他們能快速理解我的指導，並且吸收應用在場上。」越南國家隊南韓籍主帥樸恆緒說。

▲越南國家隊教練樸恆緒。（圖／CFP）