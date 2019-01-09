亞足賽／菲律賓靠歸化部隊洗刷弱國形象　下戰要贏大陸

▲菲律賓男足 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張穎容／綜合報導

這次出戰亞洲盃被視為弱國之一的菲律賓，雖然對戰奪冠熱門南韓隊以輸球收場，但只被攻進一球，積極洗刷足球弱國形象，最重要的關鍵就是隊上歸化球員部隊。

菲律賓這次登錄的23名球員，就有21人是歸化球員，對戰南韓的先發全採歸化球員，這群球員身體素質都非常強壯，突破能力也非常有特色，加上瑞典籍主帥艾瑞克森(Sven-Göran Eriksson)的調教，隊上球風偏向歐式，但集訓時間卻過短，也讓球員間缺乏默契。

▲菲律賓歸化球員有21人。（圖／取自Asian Cup Twitter）



對戰南韓的比賽，艾瑞克森未把來自切爾西青訓營的菲爾（Phil Younghusband）、詹姆斯（James Younghusband）兄弟檔排上先發，直至比賽後段，詹姆斯才替補上場，因此倆人即有可能在對戰中國先發登場。

菲律賓下一戰將對上中國隊，過去兩隊9次交手，菲律賓一勝難求，甚至還曾以0：10慘遭血洗，這次對戰南韓，菲律賓展現十足的強韌精神，除了力拼晉級之外，還要終止對決中國的連敗紀錄，由於菲律賓對南韓表現出色，也讓中國隊感到極大壓力，沒有再有以前輕鬆取勝壓力。