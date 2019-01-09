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七六人沙米特8記三分本季新秀最高　恩比德摸額頭測溫度

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▲▼七六人新秀沙米特(Landry Shamet)。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人新秀沙米特(Landry Shamet)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

七六人新秀沙米特(Landry Shamet)在今(9)日與巫師之戰砍進8記三分球創下本季新秀新高，同時也是隊史新秀的新記錄，而七六人在團隊高達55.7%命中率之下以132比115輕取巫師。

近日傳出對進攻端角色不滿意的巴特勒(Jimmy Butler)在缺席兩戰後歸隊，他全場9投8中攻下20分，恩比德(Joel Embiid)跟西蒙斯(Ben Simmons)也各有20分和17分，讓七六人在半場打完就已經取得23分的大幅領先，下半場巫師反擊無力，讓比賽早早進入垃圾時間。

▲沙米特整場比賽精華片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

除了三巨頭都有發揮之外，沙米特替補出發砍進8顆三分攻下生涯新高的29分，超越唐西奇(Luka Doncic)在去年12月29日的7顆成為本季新秀最多，同時這也是七六人隊史新秀的新記錄，火燙的手感讓恩比德在比賽中開玩笑的觸摸他額頭測試他的溫度。

沙米特2018年首輪第26順位被七六人選中，在場均20分鐘的上場時間可以繳出7.7分，投籃命中率42.9%與三分球命中率38.5%以新秀來說成績相當不錯。他在賽後表示，「最後我的隊友一直鼓勵我去拿30分，讓我繼續投籃，打籃球很有趣，而我只是在場上享受。」

▼恩比德觸摸沙米特額頭。

關鍵字： NBA沙米特七六人恩比德
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