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七六人教練澄清巴特勒事件　布朗：講話大聲沒有不尊重

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▲▼七六人教練布朗（Brett Brown）（左）、巴特勒（Jimmy Butler）（右）（圖／CFP）

▲七六人教練布朗（左）、巴特勒（右）（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

七六人球星巴特勒（Jimmy Butler）近日遭美媒報導他不滿球隊進攻戰術並於球員會議中以不尊重的口吻質疑總教練布朗（Brett Brown），而6日總教練布朗特別澄清此事，他表示，巴特勒並沒有不尊重他，只是講話比較大聲，討論的時候也並沒有越過線。

布朗表示，「他並沒有越過線，他講話本來就比較大聲，總是會有一些自己的想法，但這也讓我的戰術打法受到刺激，這很正常，他總是會希望自己的意見被聽到，他的意見也相當不錯，我對這種事情都比任何人了解，你不可能總以自己的方式來取勝。」

此事件主要衝突點是目擊者曾於七六人球員會議中聽見巴特勒希望布朗能多使用擋拆，但擋拆卻不是布朗進攻體系的一大著重點，巴特勒因此有很激烈的情緒反應，甚至遭爆料對布朗出言不遜，但此言論已遭七六人總教練布朗駁斥。

巴特勒目前因感冒目前已缺陣2場，也尚未對此事回應，但七六人仍不受巴特勒缺陣影響近5戰拿下4勝，目前仍以26勝14敗戰績拿排名東區第四。

巴特勒曾於效力灰狼時對小將威金斯（Andrew Wiggins）與唐斯（Karl-Anthony Towns）嚴厲批評，而獲球迷冠上球隊「士官長」稱號，但在他離開灰狼之後，灰狼老將羅斯（Derrick Rose）也曾表示灰狼年輕球員沒有求勝欲望，似乎也間接曝露灰狼陣中狀況。

巴特勒在加入七六人後經歷21場比賽，近日也又再度發揮「士官長」的嚴厲個性糾正球隊打法，七六人的下一場比賽將在9日對戰巫師，巴特勒是否感冒康復歸隊尚未得知。

▼七六人恩比德（右）與巴特勒（中）兩人進攻搭配尚在磨合。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人恩比德、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 七六人巴特勒NBA
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