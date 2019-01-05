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七六人三巨頭問題多　巴特勒對自己進攻端角色不滿

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▲▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

▲巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

七六人球星巴特勒(Jimmy Butler)對於自己在進攻端的角色有所不滿，根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，有目擊者指出在某次會議上巴特勒對總教練布朗(Brett Brown)的態度非常不尊重。

巴特勒在11月中藉由交易來到七六人，交易案後，七六人戰績為16勝8敗，而巴特勒有出賽時則是15勝6敗，戰績雖維持在前段，但西蒙斯(Ben Simmons)、巴特勒、恩比德(Joel Embiid)這三位七六人陣中的超級球星卻屢屢傳出不合消息。

在巴特勒剛加入球隊時，恩比德就曾抱怨自己的定位，在2日面對快艇之戰，西蒙斯與恩比德爭奪籃板打到他的臉，讓恩比德非常不爽生氣大罵，雖賽後雙方都沒有就這事多做評論，但這次事件仍被放大檢視。

29歲的巴特勒將在今年球季結束後成為自由球員，據報導他為了追求較高的薪水會願意再與七六人簽約，但是他與西蒙斯與恩比德能否配合得好是能否續約重要的因素。最近幾戰巴特勒與恩比德同時上場的時間較少，也看出布朗仍在試圖找出最好的輪替方式，布朗表示，「一支球隊要成長，最重要的是互相分享成功，並且坦誠的溝通，這是我最在乎的事。」

▼七六人三巨頭。（圖／CFP）

▲七六人，巴特勒，西蒙斯，恩比德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA七六人巴特勒
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