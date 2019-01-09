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重砲二壘手多齊爾市場漸熱　有坎諾的大都會也想要

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▲2018國聯冠軍戰G4,道奇多齊爾（Brian Dozier）安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲重砲二壘手多齊爾（Brian Dozier）上季打擊大退化。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

今年自由市場二壘手處於一個「高供給、低需求」的狀態，市場中有多位資深二壘手可供球團挑選。近期重砲二壘手多齊爾（Brian Dozier）市場逐漸火熱，吸引不少球隊的關注，大都會和洛磯隊都已經鎖定這位明星二壘手。

根據資深記者海曼（Joe Heyman）消息，大都會雖然對多齊爾有興趣，但陣中已經擁有透過交易取得的坎諾（Robinson Cano），球隊並不缺二壘手，反而相較之下，國民和洛磯隊網羅多齊爾更為合理。

洛磯目前球隊陣中有麥馬漢（Ryan McMahon）和漢普森（Garrett Hampson）兩名年輕好手，以及新加入的莫菲（Daniel Murphy），三人都可以鎮守二壘防區，但洛磯仍有意針對內野進行補強，特別是多齊爾可為打線帶來強大火力支援。

至於國民從休賽季至今一直關注著二壘市場，多齊爾、雷瑪西烏（DJ LeMahieu）、勞瑞（Jed Lowrie）和岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）等都是國民觀察的對象，但雷瑪西烏索價較高，其餘有望以2年左右合約簽下，更符合國民的目標。

31歲的多齊爾曾在2015年入選全明星，2016年以42發全壘打締造歷史美聯最多轟二壘手紀錄，2017年也獲得金手套肯定。歷經生涯巔峰之後，沒想到多齊爾2018年打擊大幅退化，從2017年生涯最佳的.271打擊率下滑到.227。

去年季中多齊爾被交易到道奇後，打擊持續低迷淪落到板凳球員，整季打擊三圍.215/.305/.391，擊出21轟、72分打點，相關數據都是自2013年以來最差成績。

▲坎諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎諾休賽季被水手交易到大都會。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 多齊爾國民洛磯大都會
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