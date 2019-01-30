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亞足賽／卡達對阿聯進球頻爆衝突　觀眾怒丟水瓶、拖鞋砸球員

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▲▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯，發生球迷丟水瓶砸中球員事件 （圖／CFP）

▲亞洲盃4強賽,卡達vs阿聯，觀眾朝場內丟水瓶砸中球員。 （圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽，在日本確定挺進決賽後，另一邊由本屆大黑馬卡達對上地主阿聯，最終卡達以4比0搶下晉級門票，不過雙方交戰卻頻頻爆發挑釁和衝突，使得主場球迷還把水瓶等雜物丟下場，還有球員因此被砸中，警察和工作人員等也上看台區制止不理性的觀眾。

▲▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯，發生球迷丟水瓶砸中球員事件 （圖／CFP）

上半場第32分鐘，卡達準備開角球，卻有球迷把水瓶丟進場，阿聯隊員主動上前清理，第37分鐘Akram Afif 傳給阿里 (Almoez Ali)，阿里一記世界波撞柱再彈進球門內，卡達取得2比0，不過疑似是阿里朝著阿聯的觀眾晃動身體展示慶祝，讓球迷不滿，雙方火氣越來越大。

▲▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯，發生球迷丟水瓶砸中球員事件 （圖／CFP）

主裁判將兩隊隊長叫過來告知提醒，下半場第80分鐘Hassan AI Heidos越過防守球員後單挑門將吊射，進球之後卻被阿聯球員打了一下，雖然沒有大礙，卻引發主場觀眾不滿，朝卡達隊球員狂丟水瓶、拖鞋等雜物，直到主裁判確認場地安全，才重新開始比賽，警察等人也上看台區呼籲觀眾理性。

傷停補時第94分鐘，Hamid Ismaeil右路單刀，門將撲倒後，球斜射進空門，幫助卡達擴大領先優勢，終場卡達就以4比0闖進決賽，賽後阿聯球員難過跪地痛哭，連同地主球迷都相當不捨，阿聯過去最佳成績是1996年的亞軍，本屆則在4強止步。

▲▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯，發生球迷丟水瓶砸中球員事件 （圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃卡達阿聯
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