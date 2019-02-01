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恩比德雙20領軍　七六人逆轉勇士送卡森斯歸隊首敗

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▲▼恩比德(Joel Embiid)和卡森斯(DeMarcus Cousins)。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德(Joel Embiid)(右)和卡森斯(DeMarcus Cousins)(左)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

剛入選明星賽替補名單的湯普森(Klay Thompson)在對上七六人之戰因為生病缺戰，對戰勇士吞下10連敗的七六人靠著恩比德(Joel Embiid)26分20籃板雙20成績，加上首次入選明星賽的西蒙斯(Ben Simmons)也攻下26分，終場七六人在下半場逆轉以113比104終止勇士11連勝，同時也是卡森斯(DeMarcus Cousins)歸隊後首敗。

開賽不到6分鐘，恩比德就發生4次失誤，柯瑞(Stephen Curry)則是藉此在首節就攻下9分包含一次漂亮的4分打，雙方在首節命中率皆很高，勇士取得35比30領先。

▲▼西蒙斯(Ben Simmons)。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯(Ben Simmons)發揮出色。（圖／CFP）

七六人新秀沙米特(Landry Shamet)在第二節開始沒多久就回敬4分打幫七六人反超比分，但柯瑞手感發燙上半場就攻下23分其中三分球更是有8投6中讓勇士在半場打完取得60比53領先，恩比德雖有9分10籃板但也有7次失誤，巴特勒(Jimmy Butler)更是5投0中一分未得。

▲柯瑞三分球命中慶祝。

易籃在戰後，七六人在第三節展現強力的進攻火力，三巨頭搭配板凳球員狂轟42分，勇士靠杜蘭特、柯瑞和魯尼(Kevon Looney)貢獻零星火力但在此節打完後落後9分。

決勝節，杜蘭特在命中本場個人第一顆三分球後將比分追進到6分差，但格林在下一波進攻中不滿裁判沒吹西蒙斯進攻犯規而吞下技術犯規，柯瑞在關鍵時刻接連被打了兩次火鍋，恩比德在禁區逞威頻頻製造犯規，瑞迪克(JJ Redick)讀秒階段投進三分鎖定勝局。

▲柯瑞被蓋火鍋。

七六人雖發生較多的19次失誤但籃板球49比37大勝對手是獲勝主因，勇士柯瑞命中10記三分球攻下41分，杜蘭特雖有25分但三分球8投僅中1種下敗因。

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲柯瑞轟41分仍輸球。（圖／CFP）

關鍵字： NBA七六人恩比德卡森斯
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