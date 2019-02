歐尼爾評獨行俠尼克雙贏　巴克利認為KD才能救尼克

▲歐尼爾認為交易案是雙贏。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

《TNT》球評「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)談到獨行俠與尼克的交易案時表示這是一次雙贏的交易,另一位球評巴克利(Charles Barkley)則表示尼克如果得不到超級球星之後的20年都會很慘。

尼克用波辛基斯(Kristaps Porzingis)、小哈德威(Tim Hardaway Jr.)、李伊(Courtney Lee)與伯克(Trey Burke)換來史密斯(Dennis Smith Jr.)、馬修斯(Wesley Matthews)和小喬丹(DeAndre Jordan)以及兩年的首輪籤。

Shaq and Chuck give their reactions to the Kristaps Porzingis trade. pic.twitter.com/KOFL43xLKE