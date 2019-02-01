歐尼爾評獨行俠尼克雙贏　巴克利認為KD才能救尼克

▲歐尼爾認為交易案是雙贏。(圖／達志影像／美聯社)

記者黃琮舜／綜合報導

《TNT》球評「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)談到獨行俠與尼克的交易案時表示這是一次雙贏的交易，另一位球評巴克利(Charles Barkley)則表示尼克如果得不到超級球星之後的20年都會很慘。

尼克用波辛基斯(Kristaps Porzingis)、小哈德威(Tim Hardaway Jr.)、李伊(Courtney Lee)與伯克(Trey Burke)換來史密斯(Dennis Smith Jr.)、馬修斯(Wesley Matthews)和小喬丹(DeAndre Jordan)以及兩年的首輪籤。

Shaq and Chuck give their reactions to the Kristaps Porzingis trade. pic.twitter.com/KOFL43xLKE — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2019年2月1日

▲歐尼爾和巴克利的評論。

歐尼爾對這筆交易提出看法，「我認為這是一筆雙贏的交易，尼克和獨行俠都得到自己要的，波辛基斯並沒有在尼克找到定位，獨行俠現在有兩名來自歐洲的明星，兩人一定能完美共存，同時尼克獲得大量的薪資空間，那可是人人都愛的紐約，關鍵在於項杜蘭特(Kevin Durant)這樣的巨星是否願意前往。」

巴克利則說，「我喜歡唐西奇和波辛基斯的組合，我暫時不想評論尼克，但是有薪資空間並不代表尼克能獲得超級球星，如果簽下的是巴特勒(Jimmy Butler)和沃克(Kemba Walker)這種不錯的球員，而不是超級巨星杜蘭特，大概就會在東區第七名左右，但之後的20年大概都完蛋了。」

▲巴克利。（圖／翻攝自Twitter／NBA on TNT）