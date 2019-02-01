尼克季後無千萬年薪球員　積極追求KD及KI

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

尼克與獨行俠在進行7人大交易後，在球季末將不會擁有千萬年薪球員，並擁有7460萬美元的薪資空間，可望簽下兩名頂尖的自由球員。在換來史密斯(Dennis Smith Jr.)之後，多位美國媒體皆預測尼克的主要目標就是目前效力勇士的小前鋒杜蘭特(Kevin Durant)和賽爾提克後衛厄文(Kyrie Irving)。

尼克送走指標球星波辛基斯(Kristaps Porzingis)外還將1500萬美元的小哈達威(Tim Hardaway Jr.)以及1200萬美元的李伊(Courtney Lee)一併送給獨行俠，目前陣中只剩下今年球季末就合約到期的坎特(Enes Kanter)領超過千萬年薪，希望藉此在休賽季網羅一到兩位大咖球星。

▲哈德威(Tim Hrdway Jr.)。（圖／達志影像／美聯社）

根據《Yahoo Sport》報導，杜蘭特的經紀人是尼克球迷，而杜蘭特想在季末離開勇士獨自帶隊的傳言也非常多，大市場又給的起頂薪的尼克有一定的優勢。厄文在被交易至塞爾提克時曾表示願意與綠衫軍續約，由於他出身於紐澤西，在當時要求騎士交易時尼克也是他的選項之一，雖然波士頓當地媒體皆報導厄文並沒有改變與塞爾提克續約的想法，但尼克也不是完全沒機會。

根據《ESPN》報導，尼克預計將換來的馬修斯(Wesley Matthews)和小喬丹(DeAndre Jordan)的合約買斷，目前10勝40敗NBA墊底的戰績在送走陣中得分王小哈德威後，要擺脫墊底命運更加困難。

▲厄文（Kyrie Irving）。（圖／CFP）