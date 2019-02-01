巴克利稱AD與湖人勾結歪風　呼籲聯盟應制止此交易

▲鵜鶘戴維斯（左）傳聞可能於本季結束後湖人詹姆斯（右）成為隊友。（圖／CFP）



記者陳瑞浩／綜合報導

鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）28日傳出賣我震撼彈，聯盟多隊陷入瘋狂爭搶，其中醞釀最久呼聲最高的湖人也傳出準備多名球員換來戴維斯，儘管鵜鶘不急著將戴維斯交易，但《TNT》球評巴克利（Charles Barkley）卻認為聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）應該阻止戴維斯去湖人，更認為戴維斯的經紀人保羅與湖人有勾結行為。

巴克利於《 Inside The NBA》節目中表示，「我認為席爾瓦應該阻止戴維斯去湖人，我不喜歡湖人這樣操作，我也不覺得湖人這樣是對的，我們不應該助長球員與經紀人互相拉攏並打造超級球隊的勾結行為。」

巴克利再度強調勾結的定義，「如果戴維斯最終沒有去湖人並於其他隊簽下短約，隔季再試圖加入湖人，這也明顯是一種勾結，我們應該要抵制這種風氣，聯盟主席更要應該要阻止這種事情發生。」

▲NBA主席席爾瓦 。（圖／達志影像／美聯社）

同屬《TNT》球評的史密斯（Kenny Smith）則有不同想法，他表示，「今天若是魔術強生（Magic Johnson）這種管理階層的職員公開說明這樣的操作或許才稱得上是勾結，但若是球員與經紀人在討論未來要到哪一隊打球，這就是生意操作，不是勾結。」

聯盟阻止球員交易的事件曾於2011年時有類似狀況發生，該年保羅（Chris Paul）效力的黃蜂隊因為經營不善而暫時由聯盟接管，當時黃蜂管理階層差點將保羅送去湖人，但當時的聯盟主席史騰（David Stern）以球隊高層身份阻止了這次交易，並以有更好的選擇做為解釋。

戴維斯季初將經紀人更換為與湖人球星詹姆斯相同的經紀團隊「Klutch Sports」的保羅（Rich Paul），此行為也引發戴維斯想加入湖人的傳聞。

最終戴維斯在經過半季的沈默，28日終於透過經紀人丟出賣我震撼彈，不過經紀人的聲明中並未提到戴維斯想去湖人，而是希望戴維斯可以加盟爭冠球隊。鵜鶘目前也處於觀望態度，甚至可能本季不會將戴維斯交易到其他球隊。

▼巴克利(圖／達志影像／美聯社)