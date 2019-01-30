繼具滋哲之後！奇誠庸也退出南韓國家隊　前隊長交棒孫興慜

▲具滋哲、奇誠庸退出南韓國家隊。（圖／翻攝自南韓足協官方粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

南韓在本屆亞足聯亞洲盃以第五名作收，在不敵卡達一戰後，中場球員具滋哲宣布退出國家隊，而就在4天之後，南韓足協今天（30日）宣布，前隊長奇誠庸也退出國家隊，兩名大將都決定離開，南韓國家隊正面臨著新舊世代輪替的一頁。

▼具滋哲。(圖／翻攝自FIFA World Cup臉書)



南韓原本為了力拼睽違59年後的亞洲盃冠軍而來，26日以0比1不敵卡達，本屆8強止步，最後根據正規時間戰績，以第五名作收，賽後29歲的具滋哲宣布退出國家隊，「這是我為南韓的最後一場出賽，我認為我該退出了，已經盡了最大的努力，沒有辦法再幫助球隊的話，這是一個正確的決定。」

目前效力德甲奧格茲堡的他，第一次為國家隊出賽是在2008年，並且在2014年世界盃擔任隊長。為南韓國家隊出賽71場，主要司職中場或是進攻中場，曾在2008年隨隊拿下東亞盃冠軍，2011年亞洲盃更因為獨進5球獲得金靴獎。

▼孫興慜、奇誠庸。(圖／達志影像／美聯社)

而2018年俄羅斯世界盃擔任隊長的奇誠庸，只在本屆踢了小組賽的第一場比賽，就因傷退出，退出國家隊的傳聞不斷，南韓足協今天正式宣布，奇誠庸和具滋哲都離開國家隊。奇誠庸2008年進入國家隊，為南韓踢了110場比賽打進10球，原本在世界盃後就萌生退意，並將隊長一職交接給了孫興慜。

▼ 亞洲盃16強賽，南韓vs巴林，孫興慜拿出16號球衣，要將勝利送給奇誠庸 。（圖／CFP）

不過在總教練本托的請託下，現年30歲的奇誠庸參與了本屆亞洲盃，但受到傷勢影響只能退出，奇誠庸在2008年參與北京奧運、參與2011年亞洲盃，並在2015年亞洲盃擔任隊長，隨隊拿下亞軍，2018年俄羅斯世界盃扛起隊長一職，是球員相當倚重的前輩，目前效力英超紐卡索聯。

▼2018世足，南韓vs墨西哥，奇誠庸。（圖／路透社）

