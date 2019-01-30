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中職／中華隊13年共患難　彭政閔、陳金鋒連線無法取代

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▲陳金鋒與彭政閔。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳金鋒與彭政閔曾共同出席品牌見面會擠爆台北市東區街頭。（圖／記者楊舒帆攝）

體育中心／綜合報導

三年前陳金鋒引退後曾打趣地說，「我當觀眾，彭政閔打不好可以罵他。」彭政閔傳今年引退，看來陳金鋒要把握最後一年的機會了。

鋒哥這一席話當然是開玩笑，他從沒公開批評這位中華隊長期以來的好戰友，談起2000年代的中華隊，恐怕還沒有人可取代「鋒恰」連線的最強組合。

其實陳金鋒與彭政閔從1995年IBA世界青棒賽就開始一起披國家隊戰袍，當時就是彭政閔第3棒，陳金鋒第4棒。成棒生涯兩人也都是國家隊常客。彭政閔曾說，「只要我上壘，他就能全壘打。」此話不假，彭政閔最難忘的2個瞬間，就是2004年雅典奧運和2007年亞錦賽。

2004年彭政閔披著中職打擊王的頭銜，而當年的陳金鋒則是上過大聯盟的旅美強打，兩人一起參加8月的雅典奧運，對日本之戰彭政閔先從上原浩治選到保送上壘，陳金鋒接著轟出3分砲。

還有2007年亞錦賽，爭取隔年北京奧運資格的關鍵，對日本之戰也是彭政閔先安打上壘，才有陳金鋒砲轟達比修有的2分砲。彭政閔談到，只要上壘他都能打回來，無形中也激勵著大家。陳金鋒2008年北京奧運後國家隊引退，彭政閔則是2013年經典賽後退出國家隊，1995年至2008年期間兩人帶給球迷無限回憶。

彭政閔在陳金鋒時退休時談到，「我們在球場奮鬥這麼多年，應該會對球場很多不捨，希望退休之後，鋒哥能過很好的生活，把技術傳給下一輩。」如今彭政閔也將面臨這一刻，球迷也期盼彭政閔未來能用其他角色繼續留在棒球圈。

關鍵字： 陳金鋒彭政閔
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