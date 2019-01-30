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新秀對抗賽　世界隊唐西奇、西蒙斯戰美國隊楊恩、庫茲馬

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▲老鷹楊恩，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇（左）將於新秀對抗賽對決老鷹楊恩（右）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019年夏洛特明星賽新秀對抗賽名單出爐，將由楊恩（Trae Young）、庫茲馬（Kyle Kuzma）率美國隊對抗獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、七六人西蒙斯（Ben Simmons）領軍的世界隊。本次新秀對抗賽湖人、老鷹、國王超過一人以上選，國王有福克斯（De'Aaron Fox）與榜眼巴格利（Marvin Bagley III）、波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）3人，老鷹有楊恩與柯林斯（John Collins）2人，湖人則有博爾（Lonzo Ball）與庫茲馬。新秀對抗賽名單如下：

 
 
 
 
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美國隊：

湖人博爾、庫茲馬，國王福克斯、巴格利，籃網艾倫（Jarrett Allen）、老鷹柯林斯、楊恩、灰熊傑克森（ Jaren Jackson Jr）、塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）、爵士米歇爾（Donovan Mitchell）。其中博爾因為腳踝三級扭傷，預計將無法參賽，聯盟可能將再邀請其他員遞補他的位置空缺。

世界隊：

七六人西蒙斯（Ben Simmons，澳洲）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic，斯洛維尼亞）、太陽狀元艾頓（Deandre Ayton，巴哈馬）、國王波唐諾維奇（Bogdan Bogdanovic，塞爾維亞 ）、騎士歐斯曼（Cedi Osman，土耳其）、灰狼奧克基（Josh Okogie，奈及利亞）、快艇亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，加拿大）、籃網前鋒庫魯斯（Rodions Kurucs，拉脫維亞）、公牛前鋒馬卡南（Lauri Markkanen，芬蘭）、暴龍前鋒阿努諾比（OG Anunoby ，英國）。

美國隊總教練將由塞爾提克後衛厄文（Kyrie Irving）擔任，世界隊總教練則為獨行俠諾威斯基（Dirk Nowitzki）。新秀對抗賽將為2019夏洛特明星賽首場賽事，將於2月16日舉行，17日為灌籃大賽、三分球大賽，18日則為明星對抗賽。

關鍵字： NBA新秀對抗賽博爾唐西奇西蒙斯庫茲馬
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