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賈索仍想留在灰熊　若交易成真也只有不捨離開

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▲▼少了藍道夫的灰熊，禁區只剩下小賈索苦撐。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊賈索（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

生涯效力灰熊11年的賈索（Marc Gasol）本季數據寫下近4季新低，球團也對他失去耐心，灰熊球團於23日將他與康利（Mike Conley）放上交易檯面聽取其他球隊報價。賈索於29日針對交易傳聞表示，他想留在灰熊，但球隊若能透過交易他有不錯的補強，他也會欣然接受。

賈索表示，「我想留在灰熊，但我想他們會做出他們必須做的事情，做對未來最好的選擇，若我被交易了，球隊可以因此獲得不錯的補強，我覺得這也很棒。我雖然想留在灰熊，但我也會尊重他們的選擇，會欣然的接受他們的決定。」或許想證明自己，賈索自交易傳聞後近5場繳出20分、10籃板、4.8助攻成績。但灰熊近5戰仍只收下1勝。

賈索2007年於選秀會上以第二輪第48順位獲湖人選中，但隔年湖人就將他交易灰熊，他於菜鳥球季就入選新秀第二隊，2013年他入選年度第二隊、防守第二隊殊榮，更成為該季年度最佳防守球員，他於2015年以17.4分、7.8籃板、3.8助攻、1.6阻攻入選年度第一隊，他該季也入選明星賽，生涯共3次入選。

但賈索近兩季因三分球出手比重較多，打法也漸趨外線投射，儘管他場均繳出8.7籃板為生涯次高，助攻4.7次也寫下生涯新高，但他表現無法與灰熊勝利畫上等號，灰熊12月份至今進行12場比賽也僅收下2勝，20勝31敗戰績目前於西區也僅優於太陽。

▼灰熊賈索（左）與康利（右）放上交易檯面。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼灰熊賈索（左）、康利（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 灰熊賈索NBA康利
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