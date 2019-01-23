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灰熊失去耐心　將主力賈索與康利放上交易檯面

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▲▼灰熊賈索（左）、康利（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊賈索（左）、康利（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰熊近期遭遇6連敗，戰績19勝28敗於西區倒數第二僅勝爐主太陽。根據《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）22日報導，灰熊決定開放其他球隊對陣中核心賈索（Marc Gasol）與康利（Mike Conley）的報價，儘管兩人近期與灰熊老闆會面時並沒有要求交易，但灰熊仍想了解兩人的市場交易價值，評估兩大核心也很可能遭交易命運。

沃納洛斯基報導，聯盟消息人士透露，灰熊認為到了該與賈索與康利做出決定的時刻，因此灰熊願意讓其他球隊對賈索與康利開出交易條件，並在2月7日交易截止日前衡量賈索與康利的交易價值，這也是灰熊首度將兩大主力核心放上交易檯面。

聯盟消息人士還透露，賈索與康利近期曾與灰熊老闆會面，但兩人都沒有要求交易，但灰熊仍想了解兩人在其他球隊市場上的價值。

灰熊目前的交易條件是以年輕球員、選秀權、薪資調整為主要目標，由於賈索與康利的薪水都極高，賈索今年薪水達2500萬美元、康利則有3000萬美元，賈索明年球季還有合約，康利更還有2年，兩人薪資不但是灰熊自己的負擔，對其他球隊來說也是交易難度點。

▲▼康利（Mike Conley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲康利本季常苦撐灰熊進攻大局。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，若沒有獲得預期的條件，灰熊可能將兩人都留下或者只將其中一人送走，因灰熊已打算以菜鳥鍋神傑克森作為新的球隊核心。傑克森今年由灰熊以第一輪第4順位選中，是灰熊近9年來選秀順位最前面的禁區球員，他場均可繳出13.5分、4.7籃板、1.5阻攻，得分排名新秀第5，阻攻則為第一，本季獲受灰熊重用，場均上場時間可達27.8分鐘。

賈索本季11月相當火燙，曾繳出7場20分以上表現，但他近期坦言手感不佳時就不會想參與進攻，他在12月份、1月份20分以上得分表現也只有3場，本季場均15分是近5季新低。

康利本季場均得分可達19.8分，雖然接近阿基里斯腱受傷的前一季場均20分表現，但整體穩定度欠佳，時常有一場沒一場。灰熊本季11月時曾一度飆上西區第二，如今僅在2個月內因戰績大幅度滑落就將主力賈索與康利放上交易檯面，令人不勝唏噓。

▼灰熊本季去年11月份戰績曾擠進西區第二。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼Marc Gasol。（（圖／達志影像／美聯社）

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