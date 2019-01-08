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灰熊近10戰僅2勝　美媒建議直接交易賈索與康利

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▲▼康利（Mike Conley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊康利。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰熊近10場只收下2場勝利，近期更寫下6連敗，球隊陣中不但爆發球員賽後會議衝突，主力中鋒賈索（Marc Gasol）近5場得分也未破15分，得分甚至僅剩控球康利（Mike Conley）苦撐，美媒《Clutch Points》就此針建議，若灰熊若不再做出改變，建議直接交易兩大球星賈索與康利。

灰熊本季11月一度以12勝5敗佳績衝上西區第一，而近期卻遭遇6連敗，儘管招牌防守仍使球隊失分排名聯盟第二低，但不擅進攻的特性卻常無法突破得分僵局，目前18勝22敗的戰績也已跌落西區第13，只比獨行俠與爐主太陽還高。

《Clutch Points》建議，賈索與康利都不是太好的領導者，他們太過於安靜，只在需要時才會溝通，儘管賈索本季曾表示他已經改變心態更想帶領球隊，但目前仍沒有看到太大改善。

灰熊目前籃板排名聯盟最後，得分倒數第二、助攻、板凳得分也排名聯盟第20，以上都不是能贏球的數據表現，特別是在灰熊賽後會議爆發的衝突事件，兩位替補坦普（Garrett Temple）以及卡斯比（Omri Casspi）因為板凳表現不好而各自有意見的爭論起爭執，灰熊若無法再贏球，本季將恐剩交易此路可循。

《Clutch Points》分析賈索與康利的合約，賈索合約明年球季後將結束，康利則還有2年合約，考量兩位球員的薪水都不便宜，且灰熊在賈索相同位置上有看似未來性相當夠的小傑克森（Jaren Jackson Jr.），灰熊若將康利或賈索交易宣布重建，會比現在不做變化苦撐來的更好，出清後的薪資空間也將有機會爭取更好的球員來改善球隊。

▼灰熊賈索（左）、康利（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▼蓋索與康利仍是灰熊隊未來倚重的球員 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 灰熊康利賈索NBA
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