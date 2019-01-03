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灰熊近13戰僅3勝　球員會議傳肢體衝突

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▲▼卡斯比（Omri Casspi）。（圖／CFP）

▲卡斯比（Omri Casspi）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

灰熊在今(3)日以94比101輸給活塞後近13戰僅拿3勝，因此召開了超過30分鐘的球員會議，《The Athletic》記者在推特上爆料坦普(Garrett Temple)以及卡斯比(Omri Casspi)在會議中發生肢體衝突，讓灰熊在戰績不穩定之下又增添另一層隱憂。

灰熊總教練畢克斯達夫(J.B. Bickerstaff)在輸球之後讓媒體苦等30分鐘才接受訪問表示，「我們更衣室裡的球員需要做一些對話，這些問題都不是單純的是非題，我確定我們在今晚解決了一些問題。」最後球員之中只有康利(Mike Conley)與賈索(Marc Gasol)接受訪問，不久後便有記者爆料這次會議非常情緒化甚至發生肢體衝突。

▲《The Athletic》記者爆料。

此戰8投0中1分未得的康利說，「說實話我在第一節進行8分鐘後就覺得我的肩膀怪怪的，輸球會造成很多沮喪，如果我們贏了就不會有人多說甚麼。」此戰攻下11分7籃板的賈索則說，「我們互相分享想法，試著去解決目前的問題，努力成為一支優秀的球隊，盡一切努力讓球隊能夠贏球。」

卡斯比和坦普都是本季灰熊隊的新成員，兩人都是在2009-10賽季進入NBA，曾兩度在國王隊當過隊友，今年則在灰熊重新聚首，坦普在這場比賽攻下7分，卡斯比則是在僅僅4分鐘的上場時間1分未得，兩人爆發衝突的原因不得而知，教練及球員也沒有對休息室會議的詳細事情多做描述。

▼灰熊坦普(Garrett Temple)。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼灰熊坦普(Garrett Temple)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰熊坦普卡斯比
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