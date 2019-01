灰熊近13戰僅3勝　球員會議傳肢體衝突

▲卡斯比(Omri Casspi)。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

灰熊在今(3)日以94比101輸給活塞後近13戰僅拿3勝,因此召開了超過30分鐘的球員會議,《The Athletic》記者在推特上爆料坦普(Garrett Temple)以及卡斯比(Omri Casspi)在會議中發生肢體衝突,讓灰熊在戰績不穩定之下又增添另一層隱憂。

灰熊總教練畢克斯達夫(J.B. Bickerstaff)在輸球之後讓媒體苦等30分鐘才接受訪問表示,「我們更衣室裡的球員需要做一些對話,這些問題都不是單純的是非題,我確定我們在今晚解決了一些問題。」最後球員之中只有康利(Mike Conley)與賈索(Marc Gasol)接受訪問,不久後便有記者爆料這次會議非常情緒化甚至發生肢體衝突。

The Memphis Grizzlies' emotional team meeting after loss to Detroit tonight turned physical in an altercation between veterans Garrett Temple and Omri Casspi in locker room, league sources tell @TheAthleticNBA @WatchStadium.