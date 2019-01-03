灰熊近13戰僅3勝　球員會議傳肢體衝突

▲卡斯比（Omri Casspi）。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

灰熊在今(3)日以94比101輸給活塞後近13戰僅拿3勝，因此召開了超過30分鐘的球員會議，《The Athletic》記者在推特上爆料坦普(Garrett Temple)以及卡斯比(Omri Casspi)在會議中發生肢體衝突，讓灰熊在戰績不穩定之下又增添另一層隱憂。

灰熊總教練畢克斯達夫(J.B. Bickerstaff)在輸球之後讓媒體苦等30分鐘才接受訪問表示，「我們更衣室裡的球員需要做一些對話，這些問題都不是單純的是非題，我確定我們在今晚解決了一些問題。」最後球員之中只有康利(Mike Conley)與賈索(Marc Gasol)接受訪問，不久後便有記者爆料這次會議非常情緒化甚至發生肢體衝突。

The Memphis Grizzlies' emotional team meeting after loss to Detroit tonight turned physical in an altercation between veterans Garrett Temple and Omri Casspi in locker room, league sources tell @TheAthleticNBA @WatchStadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) 2019年1月3日

▲《The Athletic》記者爆料。

此戰8投0中1分未得的康利說，「說實話我在第一節進行8分鐘後就覺得我的肩膀怪怪的，輸球會造成很多沮喪，如果我們贏了就不會有人多說甚麼。」此戰攻下11分7籃板的賈索則說，「我們互相分享想法，試著去解決目前的問題，努力成為一支優秀的球隊，盡一切努力讓球隊能夠贏球。」

卡斯比和坦普都是本季灰熊隊的新成員，兩人都是在2009-10賽季進入NBA，曾兩度在國王隊當過隊友，今年則在灰熊重新聚首，坦普在這場比賽攻下7分，卡斯比則是在僅僅4分鐘的上場時間1分未得，兩人爆發衝突的原因不得而知，教練及球員也沒有對休息室會議的詳細事情多做描述。

▼灰熊坦普(Garrett Temple)。（圖／達志影像／美聯社）