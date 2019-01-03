熱火艾靈頓打出生涯年後遭冷凍　威特斯睽違一年復出　　

▲熱火艾靈頓(Wayne Ellington)近期上場時間銳減。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

熱火威特斯(Dion Waiters)在2017年12月22日後就因治療腳踝傷勢無法上場，在今(3)日面對騎士之戰睽違一年多復出上場10分42秒繳出7分2籃板3助攻幫助熱火以117比92擊敗騎士，但上季打出生涯年並幫助熱火打進季後賽的艾靈頓(Wayne Ellington)近期卻遭到棄用無法獲得太多上場時間。

威特斯在上一季季前與熱火簽下4年5200萬美元的大約，但在上一季不但命中率下降到39.8%，三分球命中率也從簽約前一季的39.5%下降到30.6%，最終僅打了30場比賽就因腳踝傷勢報銷。本季首戰威特斯在第二節6分26秒時上場，一上場就助攻給瓊斯(Derrick Jones Jr.)投進三分球，個人也在4分15秒時投進三分球，為本季第一顆進球。

Dion's 1st offensive possession and he finds his way into the assist column!#HEATCulture pic.twitter.com/eRZCbcQprR — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2019年1月3日

▲威特斯傳出助攻。

艾靈頓上季效力熱火出賽77場比賽場均得分11.2分創下生涯新高完全填補威特斯不在時的得分空缺，在去年11月艾靈頓都能獲得接近30分鐘的上場時間，但在最近13場比賽他不但只上其中4場且有3場的上場時間都在10分鐘以下，這可能與他本季投籃命中率創下生涯新低的35.8%有關。，

BALL HARD D. WAITERS!



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▲威特斯投進三分球。

威特斯談到復出時表示，「我只是非常興奮可以回到球場，在經過長時間的努力後能上場投籃感覺超棒。」這一戰沒有上場的艾靈頓則說，「在打出生涯最好表現之後，情況卻變成這樣肯定讓我很糾結，這種情況真的很艱難，我是個人我會有很多想法，但我會繼續做一個好隊友享受球隊取得的成功。」

熱火總教練史波斯卓(Erik Spoelstra)賽後談到這兩位球員時表示，「威特斯復出是好事，他付出很多努力走到這一步，我還不確定他是否能融入攻防兩端，因此保持耐心非常重要。說實話艾靈頓沒有出場時間讓我覺得反胃，我們隊伍在12月份做出調整，不是艾靈頓打得不好，只是想看新的陣容是否能成功，他需要等待，我對他的處境感到同情。」

▼熱火威特斯(Dion Waiters)在此戰復出。（圖／達志影像／美聯社）