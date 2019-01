熱火艾靈頓打出生涯年後遭冷凍　威特斯睽違一年復出　　

▲熱火艾靈頓(Wayne Ellington)近期上場時間銳減。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

熱火威特斯(Dion Waiters)在2017年12月22日後就因治療腳踝傷勢無法上場,在今(3)日面對騎士之戰睽違一年多復出上場10分42秒繳出7分2籃板3助攻幫助熱火以117比92擊敗騎士,但上季打出生涯年並幫助熱火打進季後賽的艾靈頓(Wayne Ellington)近期卻遭到棄用無法獲得太多上場時間。

威特斯在上一季季前與熱火簽下4年5200萬美元的大約,但在上一季不但命中率下降到39.8%,三分球命中率也從簽約前一季的39.5%下降到30.6%,最終僅打了30場比賽就因腳踝傷勢報銷。本季首戰威特斯在第二節6分26秒時上場,一上場就助攻給瓊斯(Derrick Jones Jr.)投進三分球,個人也在4分15秒時投進三分球,為本季第一顆進球。

