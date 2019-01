麥考騎士首秀拿2分　湯普森歸隊無用遭熱火痛宰25分

▲騎士麥考(Patrick McCaw)。(圖/擷取自Cleveland Cavaliers twitter)

記者黃琮舜/綜合報導

聯盟爐主騎士今(3)日在主場迎戰熱火,騎士胡德(Rodney Hood)和湯普森(Tristan Thompson)都在此戰傷癒歸隊,近日簽下的麥考(Patrick McCaw)在騎士隊的處女秀繳出2分1助攻1抄截,但是騎士仍以92比117被熱火痛宰25分吞下7連敗。

騎士禁區悍將湯普森在因左腳傷勢缺陣10場,胡德也因為左腳阿基里斯腱痠痛缺席4戰,兩人共同缺戰期間騎士完全沒贏球,熱火的韋德(Dwyane Wade)則因為生病缺席。剛與騎士簽約的麥考在首節57.9秒時替補登場,一上場就嘗試三分出手但沒進,但他在第二節10分36秒時抄截得手,讓小南斯(Larry Nance Jr.)跳投得分。

▲麥考抄截。

熱火在第二節後半段拉出一波14比2的兇猛攻勢讓騎士在半場打完就落後多達15分,同樣在此戰傷癒歸隊的熱火威特斯(Dion Waiters)在這波攻勢中貢獻5分。下半場騎士反撲無力,兩隊差距始終在雙位數,麥考在第三節3分25秒上籃得手攻下在本賽季的第一分。

熱火得分最高的是理查森(Josh Richardson)的24分,強森(Tyler Johnson)16分4籃板4助攻,懷塞德(Hassan Whiteside)8分11籃板。騎士方面湯普森復出首戰繳出14分2籃板1助攻,胡德則有13分2籃板1助攻,但兩人的歸隊無法幫助球隊止敗,讓騎士吞下本季第30敗。

Fighting for it!@PMcCaw0 gets his first bucket as a Cavalier.#CavsHeat @FOXSportsOH #BeTheFight pic.twitter.com/ty64et8k79