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勇士確定不跟進報價　麥考加盟騎士尋求新機會

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▲▼勇士，麥考（Patrick McCaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士麥考（Patrick McCaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

勇士決定不跟進騎士對麥考(Patrick McCaw)開出的2年600萬美元合約，麥考確定將加盟騎士，在今(1)日參與球隊訓練後，他在接受媒體訪問時表示選擇離開勇士是為了尋找另一個機會。

麥考在本季季前兩度拒絕勇士的報價，但是卻也一直沒有球隊願意將他簽下，直到騎士近期為他開出合約，但麥考是受限制自由球員，勇士可以選擇跟進任何球隊的報價來將他留下，最後勇士選擇不跟進。根據《The Athletic》報導，麥考談到為何想離開勇士時表示，「這是個很難的問題，我喜歡在勇士打球，我的隊友跟教練團都很棒，沒有任何原因讓我不想在那邊打球，這完全是關於我自己，我認為現在是為我自己找尋新機會的最好時機。」

▲▼勇士，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

麥考在2016年以第38順位加入勇士，兩季總共為勇士打了128場比賽平均可以繳出4分、1.4籃板、1.2助攻，場均上場時間是16分鐘左右是勇士二連霸的班底。他先拒絕了勇士170萬美元的合格報價，勇士後來加碼到2年520萬美元，但麥考仍選擇不接受。

由於柯瑞(Stephen Curry)和湯普森(Klay Thompson)的存在，麥考在後場的出場時間受到壓縮，可能是他想離開的原因，而騎士隊所開出的合約是非保障的，只要在1月7日(美國時間)前將麥考釋出，騎士是不需要支付給麥考任何一毛錢。

▼湯普森(Klay Thompson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA麥考勇士騎士
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