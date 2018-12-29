騎士向勇士小將麥考提2年600萬美元報價　就看勇士跟不跟

▲麥考（Patrick McCaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

進入NBA兩年就在勇士拿到兩枚冠軍戒指，麥考（Patrick McCaw）希望更大的發揮空間先前2度拒絕續約卻淪落無球可打。賽季快走到一半，29日騎士向他提出2年600萬美元合約，就看勇士願不願意跟進報價。

麥考在2016年選秀會次輪第38順位被公鹿挑中隨即被交易到勇士，雖然不被視為球隊未來核心，但麥考這兩年平均15.9分鐘出賽，貢獻4分、1.4籃板、1.4助攻、0.8抄截表現襯職，讓球團有願意續留他。

不過麥考在今年夏天先是拒絕170萬美元的合格報價，之後再拒絕2年520萬美元續約，讓薪資空間不多的勇士被迫跟他分手，但在這後麥考也沒有獲得其他球隊青睞，導致無球可打。

Offer sheet: two years, $6M. https://t.co/YrsvYACmKU — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2018年12月28日

台灣時間29日凌晨，《ESPN》權威籃球記者沃納洛斯基（Andrian Wojnarowski）報導，麥考這兩年面對的冠軍戰對手騎士，像他開出2年600萬美元的報價，不過身為受限自由球員的他，勇士有權利在48小時內決定是否跟進。

《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）曾在21日報導，麥考這一個月內不斷的在和其他球團交涉，而勇士也放話會跟進任何報價留人。勇士現在面臨兩個選擇，匹配騎士所開出的報價，或是在美國時間1月7日將他揮棄，讓麥考成為不受限自由球員。