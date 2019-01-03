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厄文兩眼皆傷缺陣　「灰狼殺手」海沃德砍本季新高35分

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▲▼海沃德(Gordon Hayward)。（圖／CFP）

▲海沃德(Gordon Hayward)攻下本季新高35分。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克球星厄文(Kyrie Irving)因雙眼都不舒服缺席今(3)日與灰狼之戰，上一戰1分未得的海沃德(Gordon Hayward)以77.8%的命中率攻下本季新高的35分，助綠衫軍終場以115比102送給灰狼2連敗，值得一提的是他本季唯二攻下超過30分的比賽都是面對灰狼。

兩隊此戰傷兵都不少，厄文在上一戰面對馬刺時眼角遭肘擊，最初是左眼感到不適，但是在隔天右眼也有發炎的情形，在雙眼狀況皆不好的情況下由羅齊爾(Terry Rozier)頂替先發，除此之外兩名中鋒拜恩斯(Aron Baynes)和威廉斯(Robert Williams)也都缺賽，灰狼也缺了三位大將提格(Jeff Teague)、羅斯(Derrick Rose)以及柯文頓(Robert Covington)。

▲塞爾提克厄文(Kyrie Irving)眼角受傷倒地。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文(Kyrie Irving)上一戰眼角受傷倒地。（圖／達志影像／美聯社）

羅齊爾在首節就火力全開攻下11分，讓綠衫軍取得4分領先進入次節。第二節灰狼陷入長達6分鐘的得分荒，讓塞爾提克在開節就打出22比4的兇猛攻勢，灰狼在瓊斯(Tyus Jones)的2分球命中下才終結得分荒。海沃德在次節後段大爆發連續攻下12分幫助塞爾提克在半場打完取得18分的大幅領先。

灰狼雙狀元唐斯(Karl-Anthony Towns)和威金斯(Andrew Wiggins)於第三節都有發揮，在唐斯節末灌籃得手後將差距縮小到6分。塞爾提克莫里斯(Marcus Morris)在第四節前段因為頸部不適而提早離場，但綠衫軍並沒有因此自亂陣腳，霍佛德(Al Horford)的三分球將差距又擴大到雙位數。海沃德的三分球和助攻幫助塞爾提克奠定勝基。

▲海沃德本季新高35分精彩片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

海沃德在2018年12月1日對灰狼攻下30分，此戰又對灰狼攻下35分，兩戰平均得分32.5分與他本季場均10.3分相差很多，儼然成為「灰狼殺手」。羅齊爾攻下全隊次高的16分另有5助攻5抄截。灰狼威金斯攻下本季新高31分，唐斯28分12籃板7助攻。

▼海沃德(Gordon Hayward)上次面對灰狼也攻下超過30分。（圖／CFP）

▲▼海沃德,Gordon Hayward。（圖／CFP）

關鍵字： NBA厄文海沃德塞爾提克灰狼
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