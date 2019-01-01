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厄文眼角遭肘擊提前退場　賽後帶墨鏡受訪

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▲塞爾提克厄文(Kyrie Irving)眼角受傷倒地。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克厄文(Kyrie Irving)眼角受傷倒地。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克球星厄文(Kyrie Irving)在今(1)日與馬刺之戰，末節與馬刺隊貝里納里(Marco Belinelli)爭搶球時遭到肘擊導致眼角受傷，提前進入休息室治療，賽後塞爾提克教練史蒂文生(Brad Stevens)並不確定這是否會影響到下一場比賽，而厄文則是帶著墨鏡接受訪問。

▲厄文遭肘擊片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒)

馬刺在第三節打出46比30的攻勢逆轉獲勝，厄文對此表示，「他們就像是躲在草叢裡等待時機，我很確定波波維奇(Gregg Popovich)在中場時跟他們說不努力打球就不會有機會上場，然後馬刺在下半場就完全升級，而我們還停留在上半場的狀態，單節失46分真的很讓人沮喪。」

厄文在受傷當下痛苦倒地但是仍在場上打了幾秒鐘後才退場進休息室治療，雖然在比賽結束前有重返板凳席，但在賽後受訪時也只能戴著太陽眼鏡，他也表示復原狀態並沒有很好。塞爾提克將在1月3日主場面對灰狼隊，史蒂文生表示，「厄文只剩一只眼睛，他會服用抗生素，還無法確定今天之外的事。」

▲厄文帶墨鏡受訪。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒)

關鍵字： NBA厄文塞爾提克
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