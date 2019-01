鵜鶘裴頓復出首戰即獲勝　有他在鵜鶘勝率超高！

▲鵜鶘控衛裴頓(Elfrid Payton)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

鵜鶘控衛裴頓(Elfrid Payton)在休戰22場比賽後歸隊,復出首戰繳出9分6助攻,助鵜鶘在超級球星戴維斯(Anthony Davis)缺陣下以123比114擊敗灰狼,這是裴頓本季所打的第7場比賽,鵜鶘則是贏了其中的6場。

藍道(Julius Randle)在戴維斯缺陣下扛起進攻重任全場攻下33分另有11籃板,加上替補的米勒(Darius Miller)在關鍵的第四節攻下13分率領鵜鶘以7分之差獲勝。藍道說,「我並沒有因為戴維斯缺戰而改變想法,我只是繼續保持積極並且努力打球,今天大家都打得不錯。每次對手追近時總會有人投進關鍵球。」

The Pelicans closed out 2018 with a WIN!

Watch the highlights pic.twitter.com/Jb1KZqLDyQ