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鵜鶘裴頓復出首戰即獲勝　有他在鵜鶘勝率超高！

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▲▼鵜鶘控衛裴頓(Elfrid Payton)。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘控衛裴頓(Elfrid Payton)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

鵜鶘控衛裴頓(Elfrid Payton)在休戰22場比賽後歸隊，復出首戰繳出9分6助攻，助鵜鶘在超級球星戴維斯(Anthony Davis)缺陣下以123比114擊敗灰狼，這是裴頓本季所打的第7場比賽，鵜鶘則是贏了其中的6場。

藍道(Julius Randle)在戴維斯缺陣下扛起進攻重任全場攻下33分另有11籃板，加上替補的米勒(Darius Miller)在關鍵的第四節攻下13分率領鵜鶘以7分之差獲勝。藍道說，「我並沒有因為戴維斯缺戰而改變想法，我只是繼續保持積極並且努力打球，今天大家都打得不錯。每次對手追近時總會有人投進關鍵球。」

▲鵜鶘隊全場比賽精華片段。

鵜鶘隊近幾年雖然擁有聯盟頂尖球星戴維斯，但是戰績始終在西區季後賽邊緣徘徊，去年補進朗多(Rajon Rondo)後闖進季後賽第二輪才被勇士擊敗，可見好的控球後衛對於鵜鶘隊的重要性。在裴頓不在期間，鵜鶘大多使用弗雷瑟(Tim Frazier)擔任先發，但是他在身高、防守能力以及助攻數上都不及裴頓。

裴頓不在期間也常常打控球的哈樂戴(Jrue Holiday)在此戰少了控球壓力後繳出26分6籃板8助攻，賽後他也稱讚裴頓說，「他帶球推進帶動節奏並且靠近籃框的能力對我們很重要，顯然他在缺席這麼多場比賽後仍然非常有能量。」鵜鶘目前17勝21敗排在西區第14名，但與西區第8名的馬刺也只相差4場勝差，在裴頓健康歸隊後對鵜鶘戰績的提升應會有所幫助。

▼鵜鶘戴維斯(Anthony Davis)此戰缺席。（圖／CFP）

▲▼Anthony Davis,戴維斯。（（圖／CFP）

關鍵字： NBA鵜鶘裴頓戴維斯
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